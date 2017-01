Mit der Weiterverbreitung des Appells der syrischen Kirchenführer sollten Sie dazu beitragen, den Wahnsinn zu stoppen, der in unserem - auch in Ihrem - Namen betrieben wird. Verlangen Sie von Ihren politischen Vertretern, gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik aufzutreten!

Jemen berichtet über die ersten US-Drohnenattacken unter Trump Zehn Menschen in zwei Angriffen gegen die Provinz Bayda getötet Jason Ditz Zwei Drohnenangriffe der Vereinigten Staaten von Amerika in der jemenitischen Provinz Bayda haben am Wochenende laut jemenitischen Behördenvertretern mindestens zehn Menschen getötet. Es handelt sich um die ersten Drohnenangriffe, die unter Präsident Trump durchgeführt wurden, der am Freitag sein Amt angetreten hat. Beide Drohnenangriffe fanden etwa im selben ländlichen Gebiet statt, wobei der erste Schlag drei „Verdächtige” auf Motorrädern tötete, und der zweite ebenfalls ein Fahrzeug traf und sieben Menschen tötete. Jemenitische Behördenvertreter bezeichneten alle Getöteten wie immer in solchen Fällen als „bewaffnete al-Qaeda-Kämpfer.“ Die Zuverlässigkeit der Bekanntmachungen, wer in welchem Angriff getötet wurde, ist während des saudiarabischen Kriegs gegen den Jemen ohnehin mehr als fraglich, nachdem die meisten US-Sonderkommandos, die davor Zielbestimmungen durchgeführt hatten, in der Anfangsphase des Kriegs abgezogen worden waren und nicht klar ist, woher die Informationen über diejenigen kommen, die angegriffen werden, außer dass Fahrzeuge in Gebieten angegriffen werden, von denen bekannt ist, dass al-Qaeda dort präsent ist. Nachdem es sich um die ersten Drohnenangriffe unter Trump handelt, legen diese Angriffe die Vermutung nahe, dass die Politik der Drohnenattacken in Ländern, mit denen die Vereinigten Staaten von Amerika sich nicht im Krieg befinden, nach der Obama-Administration fortgesetzt wird. Obwohl es Drohnenattacken in den letzten Jahren der Bush-Administration gab, nahmen diese unter Präsident Obama erheblich zu und entwickelten sich zu einer sehr umstrittenen Politik, die in einigen von den Ländern, die angegriffen wurden, zu einem Ansteigen antiamerikanischer Gefühle geführt hat.