Mit der Weiterverbreitung des Appells der syrischen Kirchenführer sollten Sie dazu beitragen, den Wahnsinn zu stoppen, der in unserem - auch in Ihrem - Namen betrieben wird. Verlangen Sie von Ihren politischen Vertretern, gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik aufzutreten!

China warnt die Vereinigten Staaten von Amerika, dass es seine Ansprüche im Südchinesischen Meer schützen wird Warnt Trump vor einer Vorgangsweise, die die Stabilität bedrohen würde Jason Ditz China hat negativ auf die Äußerungen des Weißen Hauses reagiert, ihm den Zugang zu den von China gebauten Inseln im Südchinesischen Meer zu verwehren, und sagt, dass es seine Ansprüche auf die Inseln, die es errichtet hat, als „unumstößlich“ betrachtet, und dass es nicht der Ansicht ist, dass Entscheidungen betreffend das Südchinesische Meer die Vereinigten Staaten von Amerika überhaupt etwas angehen. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben sich seit Jahren über Chinas Inselbau beschwert, indem sie darauf beharrten, dass die Konstruktion von Inseln in internationalen Gewässern nicht die Ausweitung der eigenen Hoheitsgewässer zur Folge hat. Das stimmt zwar, aber es scheint weder eine legale Grundlage zu geben, China von der Konstruktion von Inseln in internationalen Gewässern abzuhalten, noch es mit militärischen Mitteln am Zugang zu den Inseln zu hindern. Die Administration Trump hat die Rhetorik rund um die Inseln dramatisch über das gehoben, was die Administration Obama gesagt hatte, bis zu dem Punkt, an dem manche die Frage stellen, ob sie sich absichtlich so kriegerisch gibt oder einfach darum kämpft, ihre Position zu artikulieren. Wie auch immer, China hat keinen Zweifel daran gelassen, wie es zu dieser Angelegenheit steht, und dass es keinerlei Absicht hat, Inseln, die es errichtet hat, den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonst jemandem zu überlassen. Gleichzeitig sind auch die langfristigen Versuche der Vereinigten Staaten von Amerika, sich an seerechtlichen Streitigkeiten im Südchinesischen Meer zu beteiligen, im vergangenen Jahr nicht gut gelaufen, wobei etwa die Philippinen sich offen darüber beschwert haben, dass sie die Bemühungen der Vereinigten Staaten von Amerika als Versuch sehen, sie in einen amerikanisch-chinesischen Krieg hineinzuziehen, mit dem sie nichts zu tun haben wollen.