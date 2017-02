Mit der Weiterverbreitung des Appells der syrischen Kirchenführer sollten Sie dazu beitragen, den Wahnsinn zu stoppen, der in unserem - auch in Ihrem - Namen betrieben wird. Verlangen Sie von Ihren politischen Vertretern, gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik aufzutreten!

Trump und Erdogan einigen sich auf gemeinsame Aktion gegen ISIS Türkische Regierungsvertreter sprechen von Vereinbarung über Kooperation in al-Bab und Raqqa Jason Ditz Laut mit dem Gespräch vertrauten türkischen Regierungsvertretern sprachen Präsident Trump und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in der Nacht telefonisch miteinander und einigten sich in Hinblick auf rascheren Fortschritt im Kampf auf einen Plan für gemeinsame militärische Operationen gegen ISIS in Syrien. Näheres ist kaum bekannt, aber es heißt, dass die Vereinbarung sich um die Städte al-Bab und Raqqa dreht. Die Türkei hat seit über einem Monat versucht, al-Bab einzunehmen, und hat dabei so lange gebraucht, dass syrische Truppen die Stadt von der anderen Seite her erreicht haben, was diese praktisch der Kontrolle der syrischen Regierung überlässt und nicht mehr den türkischen Truppen. Eine Kooperation in Raqqa, der Hauptstadt des ISIS, wäre viel schwieriger, da die Vereinigten Staaten von Amerika seit Monaten mit kurdischen YPG-Kräften zusammenarbeiten beim Versuch, diese Stadt einzukreisen, türkische Regierungsvertreter aber absolut und wiederholt ausgeschlossen haben, mit den Kurden in irgendeiner Weise zusammenzuarbeiten. Es heißt, dass Präsident Trump die militärische Unterstützung für die syrisch-kurdischen Kräfte aufstocken will, doch es ist schwer abzusehen, wie ohne einen großen Einsatz von Bodentruppen der Vereinigten Staaten von Amerika amerikanische und türkische Truppen in der Lage sein sollten, eine große Stadt wie Raqqa einzunehmen. CIA-Direktor Mike Pompeo plant angeblich einen Besuch der Türkei später in dieser Woche, um auch Regierungsvertreter zu treffen, wobei das wichtigste Thema voraussichtlich der im Exil lebende Kleriker Fetullah Gülen sein wird, dessen Auslieferung die Türkei weiterhin erreichen will.