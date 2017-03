Vereinigte Staaten von Amerika weisen das von China vorgeschlagene Abkommen mit Nordkorea zurück Bleiben dabei, dass Diplomatie mit dem „irrationalen” Nordkorea nichts bringt Jason Ditz Vertreter der Administration Trump hatten es eilig, heute mit einer Stellungnahme betreffend Nordkorea herauszukommen, die bereits Favorit einiger vorhergehender Administrationen war – „alle Optionen sind auf dem Tisch.“ Der Rest der offiziellen Äußerungen über Nordkorea machte allerdings klar, dass das nicht der Fall ist, nachdem Regierungsvertreter offen bestätigten, dass sie Diplomatie keineswegs als „realisierbare“ Option betrachten. Dieses Thema kam heute zur Sprache, weil China, das seit Jahren die Vereinigten Staaten von Amerika und Nordkorea zu diplomatischen Vorgangsweisen gedrängt hat, einen Vorschlag vorlegte, nach dem die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Kriegsspiele in Südkorea einstellen sollten als Gegenleistung dafür, dass Nordkorea die Entwicklung von Atomwaffen und Raketen einstellt ( >>> LINK ). Nordkorea kam gar nicht dazu, zu antworten, da die Vereinigten Staaten von Amerika diese Idee mehr oder weniger umgehend zurückwiesen. Südkoreanische Regierungsvertreter hatten es eiliger und lehnten ein derartiges Abkommen sogar noch vor den Vereinigten Staaten von Amerika ab, indem sie dabei blieben, dass die alljährlichen Kriegsspiele, in denen eine gemeinsame amerikanisch-südkoreanische Invasion in den Norden simuliert wird, „rein defensiven Charakter haben“ und dass der Versuch, sie mit Nordkoreas Programm zu verlinken „inakzeptabel“ ist. Die Demokratische Volksrepublik Korea („Nordkorea”) hat seit Jahren darauf bestanden, dass ihre Entwicklung von derartigen Waffen eine Reaktion auf die ständig zunehmenden jährlichen Seemanöver an ihrer Grenze ist, daher stehen die beiden Themenbereiche eindeutig miteinander in Verbindung, auch wenn Regierungsvertreter der Vereinigten Staaten von Amerika und Südkoreas darauf beharren, dass es von China „unfair“ ist, die beiden zu verlinken. Das Problem liegt – gleich wie mit Nordkoreas Vorschlag, sein Programm als Gegenleistung für einen Friedensvertrag einzustellen, der den Krieg gegen Korea in den 1950er Jahren beendet - eher darin, dass die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika kein Abkommen haben will und dass sie mit dem Status Quo zufrieden ist, unter dem große Zahlen von US-Soldaten auf der Koreanischen Halbinsel stationiert sind.