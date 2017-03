Mit der Weiterverbreitung des Appells der syrischen Kirchenführer sollten Sie dazu beitragen, den Wahnsinn zu stoppen, der in unserem - auch in Ihrem - Namen betrieben wird. Verlangen Sie von Ihren politischen Vertretern, gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik aufzutreten!

WHO: Sanktionen des Westens gegen Syrien beeinträchtigen Krebsbehandlung für Kinder Medikamente sollten von Sanktionen ausgenommen sein, aber die Importe sind ein Problem Jason Ditz Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt, dass die harten von den Ländern des Westens in den letzten Jahren verhängten Sanktionen gegen Syrien zu einem steigenden Mangel an einer Reihe von Medikamenten geführt haben, darunter Krebsmedikamente, die für die Behandlung von Kindern benötigt werden und die alle nahezu ausschließlich importiert werden müssen. Es ist natürlich nicht so, dass die Vereinigten Staaten von Amerika und die Europäische Union zu der Art von Ungeheuern gehören, die Krebsmedikamente sanktionieren (ja wirklich? D.Ü.) Solche Importe wurden sorgfältig von den Sanktionen ausgenommen, als diese entworfen und verhängt wurden. Das Problem besteht darin, dass Importe nicht deshalb leicht durchgeführt werden können oder auch nur möglich sind, nur weil sie technisch gesehen legal sind. Während die Sanktionen nicht verhindern, dass die Medizin nach Syrien verkauft oder importiert wird, erschweren die Sanktionen den Umgang mit dem staatlich kontrollierten Gesundheitswesen, und finanzielle Sanktionen halten ausländische Banken davon ab, die Zahlungen abzuwickeln. Die Sanktionen sind so weit gefächert und erfassen Kontakte mit dermaßen vielen Vertretern der Regierung, dass eine Menge von Unternehmen es vermeiden, auch nur in Gespräche über Importe einzusteigen aus Angst, dass sogar der Handel mit befreiten Medikamenten sie zu Zielen machen könnte.