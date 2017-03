Mit der Weiterverbreitung des Appells der syrischen Kirchenführer sollten Sie dazu beitragen, den Wahnsinn zu stoppen, der in unserem - auch in Ihrem - Namen betrieben wird. Verlangen Sie von Ihren politischen Vertretern, gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik aufzutreten!

Hezbollah: Israel greift Syrien an, um ISIS-Niederlage zu verhindern Nasrallah: Niederlage von ISIS bedeutet Sieg für Hezbollah Jason Ditz Der Anführer der Hezbollah Hassan Nasrallah sagte zu der Welle israelischer Angriffe gegen Syrien in den letzten Tagen, dass er glaubt, dass Israel ganz bewusst versucht, ISIS zu helfen, indem es sich bemüht, ISIS inmitten wachsenden Drucks vor einer völligen Niederlage in Syrien zu bewahren. Der israelische Premierminister Benhamin Netanyahu behauptete, dass die Angriffe am Freitag, mit denen die letzte Welle begann, gegen einen Konvoi mit Waffen gerichtet war, die für Hezbollah-Kräfte bestimmt waren, die in Syrien Seite an Seite mit der Regierung gegen ISIS und gegen andere Rebellenbewegungen kämpfen. Nasrallah sagte hingegen, dass Israel den ganzen Krieg hindurch „alle Arten von Ausflüchten” benutzt hat, um sich einzumischen, und dass eine Niederlage des ISIS das ist, wovor es sich wirklich fürchtet, weil das einen Sieg der Hezbollah bedeuten würde. Das passt weitgehend mit Israels eigenem Narrativ über den Krieg in Syrien zusammen, ungeachtet des Vorwands einer neutralen Haltung. Israelische Regierungsvertreter haben wiederholt Beunruhigung darüber zum Ausdruck gebracht, dass das Überleben der Regierung Assad bedeuten würde, dass ein schiitischer Verbündeter des Iran an ihrer Grenze verbleibt. Darüber hinaus erklärte Generalmajor Herzl Halevy, der Chef des israelischen Militärgeheimdiensts öffentlich, dass Israel nicht will, dass ISIS im Krieg besiegt wird, und ISIS der Regierung Assad gegenüber den Vorzug gibt.