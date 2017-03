Die Vereinigten Staaten von Amerika ‘haben die Frechheit,’ von Kambodscha die Zahlung von Kriegsschulden zu verlangen teleSUR Offenbar war das Hinmetzeln Hunderttausender Kambodschaner sehr teuer. Der derzeitige Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika sagt, dass die Schulden endlich bezahlt werden müssen. Fast ein halbes Jahrhundert, nachdem sie 500.000 Tonnen Sprengstoff abgeworfen und Hunderttausende Menschen in Kambodscha getötet haben, scheinen die Vereinigten Staaten von Amerika zu verlangen, dass das Land US$500 Millionen an Kriegsschulden zurückzahlt, ein Schritt, der einen Aufschrei über das gesamte politische Spektrum in Kambodscha hinweg auslöste. „Für mich sieht Kambodscha nicht aus wie ein Land, das im Zahlungsverzug sein sollte ... Gebäude werden in der ganzen Stadt errichtet, Investitionen kommen aus dem Ausland, die Einnahmen der Regierung steigen schnell,“ sagte William Heidt, der US-Botschafter in Kambodscha zur lokalen Zeitung Cambodia Daily. Seit der Wahl von Präsident Donald Trump hat die kambodschanische Regierung Washington gedrängt, die Schulden zu streichen, aber der Botschafter wies alle Pläne in diese Richtung seitens der neuen Administration zurück. „Ich will sagen, dass das Thema Streichung ... das war nicht auf dem Tisch, als ich in den 1990er Jahren hier war. Seit damals war es nicht auf dem Tisch. Wir haben also nie ernsthaft darüber diskutiert oder überlegt, diese Schulden Kambodschas zu streichen,“ sagte er, als er ein Abkommen zwischen den beiden Ländern über die Rückzahlung der Schulden verlangte. In einer Rede auf einer Konferenz früher in diesem Monat kritisierte Kambodschas Premierminister Hun Sen, ein ehemaliger Kommandant unter den kambodschanischen Kommunisten, den Botschafter wegen seiner Äußerungen und rief die in den 1970er Jahren begangenen Gräueltaten der Vereinigten Staaten von Amerika ins Gedächtnis. „Sie warfen uns Bomben auf die Köpfe und verlangen von uns Rückzahlung. Wenn wir nicht zahlen, dann sagen sie dem IWF (Internationaler Währungsfonds), er solle uns kein Geld leihen,“ sagte Sen laut lokalen Medien. „Wir sollten unsere Stimmen erheben, um über das Thema des Landes zu sprechen, das andere Länder überfallen und Kinder getötet hat.“ In den späten 1960ern vergaben die Vereinigten Staaten von Amerika einen Kredit in der Höhe von US$274 Millionen hauptsächlich für Lebensmittellieferungen an die von den Vereinigten Staaten von Amerika unterstützte Regierung Lon Nol, die ein Jahr davor das Land in einem Putsch übernommen hatte. Diese Schuld hat sich im Lauf der Jahre nahezu verdoppelt, da Kambodscha sich weigerte, auf ein Rückzahlungsprogramm einzugehen. Als Nol zwischen 1970 und 1975 gegen die Khmer Rouge kämpfte, führten Kriegsflugzeuge der Vereinigten Staaten von Amerika zur Unterstützung der rechtsgerichteten Regierung geheime Flächenbombardierungen gegen diese Gruppierung durch und töteten mehr als 500.000 Menschen, viele davon Frauen und Kinder. Nachdem die Khmer Rouge 1975 das Land übernahmen, starben über 2 Millionen Menschen infolge weiterer Tötungen, Krankheiten und Zwangsarbeit. Die Idee, dass Kambodscha den Vereinigten Staaten von Amerika Geld schulde, wird von vielen zurückgewiesen, darunter von Leuten, die Zeugen der Massaker waren. „Er (Heidt) hat die Frechheit, die ‚Darlehen’ zurückzuverlangen, als wäre dieses Geld noch immer fällig, obwohl seit 1975 die Khmer Rouge oder die derzeitige Regierung an der Macht waren,“ schrieb James Pringle, der während des Überfalls auf Kambodscha das Büro von Reuters in der vietnamesischen Stadt Ho Chi Minh City leitete, für The Cambodian Daily. „Kambodscha schuldet den Vereinigten Staaten von Amerika keinen müden Pfennig für deren Hilfe bei der Zerstörung seiner Menschen, seines Wildbestands, seiner Reisfelder und Wälder.“