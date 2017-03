Verteidigungsminister strebt intensivere US-Beteiligung am Krieg gegen den Jemen an Mattis fordert militärische Beteiligung der Vereinigten Staaten von Amerika gegen schiitische Houthis Jason Ditz Verteidigungsminister James Mattis drängt dem Vernehmen nach das Weiße Haus, alle Restriktionen seitens der Vereinigten Staaten von Amerika gegen die militärische Unterstützung der Invasion des Jemen durch Saudiarabien aufzuheben, die gegen Ende der Amtszeit Präsident Obamas eingeführt worden waren, und strebt eine tiefergehende direkte Beteiligung der Vereinigten Staaten von Amerika bei der Bekämpfung der Schiiten im Jemen an. Es heißt, dass Mattis den nationalen Sicherheitsberater HR McMaster drängt, ihm zuzustimmen, dass eine Unterstützung der Vereinigten Staaten von Amerika die „gemeinsame Bedrohung“ bekämpfen würde, der die Vereinigten Staaten von Amerika und Saudiarabien im Jemen ausgesetzt sind, nämlich einer scheinbar fortgesetzten schiitischen Autonomie in der nördlichen Hälfte des Landes. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben sich bereits von Anfang an direkt an dem Krieg der Saudis gegen den Jemen beteiligt, indem sie in-der-Luft-Betankung für saudische Kriegsflugzeuge zur Verfügung stellten und an einer Seeblockade teilnahmen, die massive Verknappungen von Lebensmitteln im nördlichen Teil des Jemen verursacht hat. Die horrende Anzahl von Todesopfern der saudischen Luftangriffe in der Zivilbevölkerung, an denen in den Vereinigten Staaten von Amerika hergestellte Flugzeuge und Bomben und die Betankung durch das Pentagon beteiligt waren, überzeugten die Administration Obama, ihre Beteiligung etwas zu reduzieren, weil sie Angst vor einer legalen Haftbarkeit für die im Jemen begangenen Kriegsverbrechen hatte. Mattis scheint zu hoffen, dass er diesen Trend umkehren kann, ungeachtet der rechtlichen Bedenken.