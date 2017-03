Russischer General: US-Luftangriff traf den Tabqa-Staudamm Sagt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika versuchen, den Wiederaufbau nach dem Krieg zu erschweren Jason Ditz Der ranghohe russische General Sergei Rudskoi gab heute weitere Informationen betreffend die Sorgen über den Zustand des im Westen von Raqqa gelegenen Tabqa-Staudamms in Syrien. Er sagte, dass Kriegsflugzeuge der Vereinigten Staaten von Amerika und deren Koalition vor kurzem bei einem Luftangriff den Staudamm getroffen und vier Brücken in dem Gebiet zerstört haben. General Rudskoi betonte, dass die Koalition versucht, „kritische Infrastruktur in Syrien völlig zu zerstören und den Wiederaufbau nach dem Krieg so weitgehend wie möglich zu erschweren.“ Er warnte, dass der Bruch des Staudamms eine „Katastrophe“ wäre, die zu einer großen Anzahl von zivilen Todesopfern führen würde. Auch ISIS hatte vor einigen Tagen in einer Stellungnahme gewarnt, dass sie glauben, dass der Damm vor der Gefahr des Berstens steht, und dass sie versucht haben, die Bevölkerung aus bestimmten Gebieten zu evakuieren, die am meisten gefährdet sind, wenn es zu einem Dammbruch kommt. Die Vereinigten Staaten von Amerika beharrten auf ihrem Standpunkt, dass der Damm in gutem Zustand ist. Die Tabqa Wasserkraft-Talsperre wurde vor rund 50 Jahren von der Sowjetunion errichtet, und ihr Zustand war bei Ausbruch des Kriegs umstritten, wobei Kämpfe in dem Gebiet die für derartige alternde Strukturen üblichen Wartungsarbeiten behinderten, wodurch das Risiko weiter stieg.