Video des Pentagon beweist, dass Gebäude in Mosul voll mit Zivilisten waren Beschuldigt ISIS, Zivilisten zu benützen, um Angriffe zu ‘provozieren’ Jason Ditz Angesichts zunehmender Kritik wegen eines Angriffs früher in diesem Monat, der Hunderte von Zivilisten in Mosul tötete, bestätigte das Pentagon heute, dass es über Videomaterial verfügt, auf dem gezeigt wird, dass ISIS Hunderte von Zivilisten in die zerstörten Gebäude zwingt, was sie als „Provozieren des Angriffs“ hinstellten. Während das dazu dienen soll, einen Teil der Schuld der Bombardierung von Gebäuden voller Zivilisten vom Pentagon wegzuschieben, scheint das in Wirklichkeit gerade das Gegenteil zu erreichen: es bestätigt, dass das Pentagon vor den Angriffen wusste, dass diese Gebäude voller Zivilisten waren, und diese dennoch angegriffen hat. ISIS ist lange kritisiert worden für das Herumschieben von Zivilisten, die in verschiedene Gebiete gezwungen wurden, aber die Tatsache, dass Zivilisten in Gebäude gezwungen wurden, beweist nicht, dass die Gebäude einen spezifischen Wert als Bombenziel aufwiesen, und die Stellungnahme des Pentagon scheint darauf hinauszulaufen, dass die Unterbringung von Zivilisten in diesen die Gebäude zu einem erstrebenswerteren Ziel an sich machte. Die große Anzahl von zivilen Toten durch die Angriffe der Vereinigten Staaten von Amerika wurde – wenig überraschend – von einigen Menschenrechtsgruppen verurteilt. Die Erzählung des Pentagon hat jedenfalls rapid gewechselt von Leugnen zu kleinlautem Eingeständnis einer „wahrscheinlichen“ Schuld, und jetzt zu einer offenen Trotzreaktion angesichts der Tatsache, dass sie so viele Menschen umgebracht haben.