Mit der Weiterverbreitung des Appells der syrischen Kirchenführer sollten Sie dazu beitragen, den Wahnsinn zu stoppen, der in unserem - auch in Ihrem - Namen betrieben wird. Verlangen Sie von Ihren politischen Vertretern, gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik aufzutreten!

Mattis verspricht ‘baldige’ Reaktion auf behaupteten russischen Verstoß gegen Abkommen Beanstandet auch, dass Russland „in den Wahlen anderer Leute herumpfuscht“ Jason Ditz In einer Pressekonferenz heute in London versprach Verteidigungsminister James Mattis eine „baldige“ Antwort der Vereinigten Staaten von Amerika auf Vorwürfe, Russland habe mit der Entwicklung einiger seiner neueren Raketen gegen den Vertrag über nukleare Mittelstreckenstreckensysteme verstoßen. Die fraglichen Raketen wurden 2008 von Russland getestet, worauf US-Regierungsvertreter 2014 sagten, dass hier ein Verstoß vorliegen könnte. Russland hat bestritten, dass hier ein Verstoß gegen den Vertrag vorliegt, worauf einige US-Regierungsvertreter sagten, dass Russland gegen den „Geist“ des Abkommens verstoßen haben könnte, aber nicht gegen die Buchstaben des Vertrags. Regierungsvertreter gaben keinen Hinweis darauf, was sie in der Frage des mutmaßlichen Verstoßes zu unternehmen gedenken, und sagten nur, dass „dieser zur Sprache kommen wird“ und dass Präsident Trump in der Angelegenheit noch beim „Formulieren“ ist. General Curtis Scaparrotti bestand darauf, dass die Vereinigten Staaten von Amerika auf die behaupteten Verstöße reagieren „müssen.“ Mattis redete nicht viel über die Raketen, für die nur wenige Beweise vorliegen, sondern ließ sich hauptsächlich darüber aus, dass Russland die Krim annektiert habe und „in den Wahlen anderer Leute herumpfuscht.“ Er wies auch auf die russische Verstickung in Afghanistan hin, führte diese aber nicht näher aus.