Trump droht damit, einseitig gegen Nordkorea vorzugehen Drängt China, Druck gegen Nordkorea aufzubauen Jason Ditz In einer Anstrengung, China unter Druck zu setzen, den Vereinigten Staaten von Amerika bei Maßnahmen gegen Nordkorea behilflich zu sein, blieb Präsident Trump heute dabei, dass China entweder den Vereinigten Staaten helfen muss oder dass die Vereinigten Staaten von Amerika von sich aus gegen das nukleare Programm des Landes vorgehen werden. Das heute veröffentlichte neue Interview ergab, dass Trump den Handel als Hebel gegen China einzusetzen droht, um eine Zusammenarbeit zu erzwingen. Das erfolgt ausgerechnet vor dem geplanten Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Besuch bei Trump. Das war absehbar, da Trump versucht, die Bühne für harte Verhandlungen mit China vorzubereiten. Seine Einschätzung, dass China „großen Einfluss“ über Nordkorea hat und schnell das Atomprogramm des Landes lösen könnte, ist allerdings unklar. China hat in den letzten Monaten versucht, sich an dem Streit über Nordkorea zu beteiligen, indem es zugestimmt hat, als Zugeständnis an die Vereinigten Staaten von Amerika den Handel mit Kohle mit dem isolierten Land einzustellen, aber auch versucht, ein Abkommen auszuhandeln, nach dem Nordkorea sein Atomprogramm als Gegenleistung für die Beendigung der Kriegsspiele der Vereinigten Staaten von Amerika einstellt, in denen Invasionen Nordkoreas simuliert werden. Das allerdings haben die Vereinigten Staaten von Amerika umgehend abgelehnt.