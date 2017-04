Mit der Weiterverbreitung des Appells der syrischen Kirchenführer sollten Sie dazu beitragen, den Wahnsinn zu stoppen, der in unserem - auch in Ihrem - Namen betrieben wird. Verlangen Sie von Ihren politischen Vertretern, gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik aufzutreten!

Das syrische Parlament verurteilt scharf die US-Aggression gegen eine syrische Luftwaffenbasis in der Zentralregion SANA/Manar/Ghossoun Damaskus, SANA – Die Volksversammlung (das syrische Parlament) verurteilte aufs Schärfste die Aggression der Vereinigten Staaten von Amerika gegen eine syrische Luftwaffenbasis in der Zentralregion. „Diese unverhohlene Aggression erfolgte zur Verteidigung der zusammengebrochenen terroristischen Organisationen und in einem Versuch, diese wiederzubeleben, nachdem Israel zuvor nicht imstande war, diese Mission durchzuführen,“ sagte die Volksversammlung in einer Erklärung. Die Volksversammlung fügte hinzu, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, die Förderer des Terrorismus auf der Welt, mit der Durchführung terroristischer Maßnahmen gegen Syrien begonnen haben, nachdem ihre terroristischen Werkzeuge nicht imstande waren, Fortschritte gegen die syrische arabische Armee zu erzielen. „Diese neue US-Aggression entlarvt in Verbindung mit der Aggression gegen die Armeeeinheiten in Deir Ezzor und der Bombardierung des Euphrat-Staudamms wieder einmal die Falschheit der Behauptungen der Vereinigten Staaten von Amerika, die terroristische Organisation des ISIS zu bekämpfen,“ so die Erklärung weiter. Die Erklärung fährt fort mit Grüßen an das standhafte syrische Volk und wünscht den Verwundeten eine rasche Genesung. Die Volksversammlung beendete ihre Erklärung mit einem Gruß an die syrisch arabische Armee, die sich durch diese brutale Aggression nicht abhalten lassen wird, mit der Niederschlagung des Terrorismus und seiner Unterstützer fortzufahren und den gesamten syrischen Boden vom Terrorismus zu befreien.