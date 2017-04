Mit der Weiterverbreitung des Appells der syrischen Kirchenführer sollten Sie dazu beitragen, den Wahnsinn zu stoppen, der in unserem - auch in Ihrem - Namen betrieben wird. Verlangen Sie von Ihren politischen Vertretern, gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik aufzutreten!

UNO sucht Kompromiss für die Untersuchung der Gasattacke in Syrien Schicksal der Resolution nach US-Angriffen unklar Jason Ditz Berichte während des Tages lassen vermuten, dass der UNsicherheitsrat den Kompromiss einer Resolution diskutierte, die einer Untersuchung des angeblichen Gasangriffs früher in dieser Woche in Syrien zustimmen würde. Eine derartige Vereinbarung war bereits ein Kampf, da Regierungsvertreter der Vereinigten Staaten von Amerika, des Vereinigten Königreichs und Frankreichs (also der Staaten, die seit Jahren syrisches Gebiet bombardieren und dadurch laufend das Verbrechen gegen den Frieden und weitere Kriegsverbrechen begehen – Klaus Madersbacher) sich sofort für Krieg aussprachen, ehe eine Untersuchung stattfinden hätte können, und Russland daher plante, gegen so gut wie alles ein Veto einzulegen. Was an diesem Nachmittag schwierig war, ist am Abend vielleicht unmöglich, da US-Kräfte diesen Abend Angriffe gegen Syrien starten, indem sie Reihen von Tomahawk-Raketen gegen syrische Luftwaffenstützpunkte abfeuern. Das dürfte jede Resolution in dieser Sache verhindern, weil einerseits die Vereinigten Staaten von Amerika eindeutig den Versuch aufgegeben haben, ihre Krieg der UNO zu verkaufen, und weil andererseits so gut wie sicher ist, dass Russland alles zurückweisen wird, was jetzt aufgrund des Kriegs von den Vereinigten Staaten von Amerika unterstützt wird.