Mit der Weiterverbreitung des Appells der syrischen Kirchenführer sollten Sie dazu beitragen, den Wahnsinn zu stoppen, der in unserem - auch in Ihrem - Namen betrieben wird. Verlangen Sie von Ihren politischen Vertretern, gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik aufzutreten!

US-Luftangriffe töten 21 Menschen in Nordsyrien, die meisten davon Zivilisten Angriffe richteten sich gegen Internetcafé und Boot voller Zivilisten Jason Ditz Während die „Empörung” der Vereinigten Staaten von Amerika über zivile Opfer syrischer Luftangriffe als Vorwand für eine militärische Operation gegen die syrische Regierung herhalten muss, setzen US-Luftstreitkräfte ihre eigenen Luftangriffe fort, mit denen sie Militäroperationen im Nordosten Syriens unterstützen und selber eine immer größere Zahl von Zivilisten töten. Heute töteten US-Luftangriffe in der Nähe von Raqqa mindestens 21 Menschen, die meisten von ihnen Zivilisten, und während einige der Angriffe in der Nähe von Kämpfen zwischen US-unterstützten Soldaten und ISIS stattfanden, scheint zumindest einer der Angriffe eine absichtliche Attacke auf ein Boot mit Zivilisten gewesen zu sein, die versuchten, den Euphrat zu überqueren. In dem Boot befanden sich etwa 40 Menschen, und NGOs sagen, dass mindestens sieben Leichen, sechs davon Kinder, bisher geborgen worden sind, wobei weitere vermisst werden. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben in dem Gebiet Flugblätter abgeworfen, die die Zivibevölkerung auffordern, in Richtung Euphrat zu flüchten, warfen dann aber anscheinend ein zweites Flugblatt ab, in dem die Menschen gewarnt werden, nicht zu versuchen, den Fluss zu überqueren, oder sie würden angegriffen. Die Luftangriffe konzentrierten sich um das Dorf Hanida, das am Euphrat westlich von Raqqa liegt. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, dass durch die US-Luftangriffe auf das Dorf weitere Zivilisten getötet worden sind. Dass die Vereinigten Staaten von Amerika das Dorf angreifen ist rätselhaft, weil angenommen wird, dass ISIS in dem Dorf selbst keine Präsenz hat und dieses in einiger Entfernung vom Kampfgeschehen zu liegen scheint. Das größte Ziel der Angriffe auf Hanida war ein Internetcafé, wobei der US-Angriff dieses zerstörte und dabei 14 Menschen tötete, die sich darin befunden haben, darunter vier Kinder. Bis jetzt haben die Vereinigten Staaten von Amerika keinerlei Rechtfertigung für die Angriffe in dem Gebiet geliefert.