US-Flugzeugträgerverband unterwegs zur koreanischen Halbinsel Regierungsvertreter bezeichnen das als Antwort auf Nordkoreas „Provokationen“ Jason Ditz Vertreter des Pentagon sagen, dass sie als Reaktion auf „Provokationen” von Seiten Nordkoreas den Flugzeugträger-Kampfverband USS Carl Vinson zur koreanischen Halbinsel abkommandiert haben. Dieser Einsatz soll „eine Präsenz in der Region demonstrieren.“ Der nationale Sicherheitsberater H.R. McMaster betonte, dass dieser Schritt „umsichtig“ ist, weil Präsident Trump „ein volles Spektrum von Optionen“ für den Einsatz gegen Nordkorea haben will, um die Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu erzwingen. Obwohl Regierungsvertreter von nordkoreanischen „Provokationen” sprechen, hängt dieser Einsatz in erster Linie damit zusammen, dass die Trump-Administration öffentlich Optionen gegen Nordkorea erwogen hat, und dass diese Optionen die Stationierung von Atomwaffen in Südkorea, gemeinsam mit der möglichen Ermordung der Führung der Demokratischen Volksrepublik Korea beinhalten. In Wirklichkeit sind in den letzten paar Wochen so gut wie alle „Provokationen” abgesehen von einem gescheiterten Raketentest von den Vereinigten Staaten von Amerika ausgegangen, wobei diese in erster Linie als Versuche gesehen werden, China vor dem Besuch von Präsident Xi Jinping in der vergangenen Woche unter Druck zu setzen. Während der chinesische Präsident generell die atomare Abrüstung befürwortet, wird er nahezu sicher nicht eine militärische Aggression der Vereinigten Staaten von Amerika als den Weg befürworten, der dorthin führt.