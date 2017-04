Mit der Weiterverbreitung des Appells der syrischen Kirchenführer sollten Sie dazu beitragen, den Wahnsinn zu stoppen, der in unserem - auch in Ihrem - Namen betrieben wird. Verlangen Sie von Ihren politischen Vertretern, gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik aufzutreten!

US-Weigerung, an der Moskauer Konferenz über Frieden in Afghanistan teilzunehmen US-Außenministerium: es ist nicht konstruktiv, wenn Russland sich einmischt Jason Ditz Repräsentanten einer Reihe regionaler Mächte, darunter Pakistan, China, Indien, Iran und der größte Teil Zentralasiens nehmen an einer neuen Konferenz in Moskau teil, die das Ziel hat, neue Wege zu diskutieren, um Friedensverhandlungen zwischen Afghanistan und den Taliban in die Wege zu leiten. Obwohl die Vereinigten Staaten von Amerika eine große Zahl von Bodentruppen in Afghanistan stationiert haben, und diese sich seit 16 Jahren dort befinden, wird es keine amerikanische Präsenz bei der Konferenz geben. Das ist sehr unüblich, denn obwohl die Vereinigten Staaten von Amerika nicht jederzeit eine führende Position bei Friedensgesprächen einnehmen, nehmen sie üblicherweise zumindest an den Gesprächen teil. Diese Vorgangsweise ist nicht zuletzt auf die steigenden US-russischen Spannungen zurückzuführen und auf den Wunsch der Vereinigten Staaten von Amerika, Russland keinerlei Rolle in Hinblick auf den Frieden in dieser Region spielen zu lassen. Das ist alles, wass das Außenministerium sagte, als es sich zu seiner Nichtteilnahme äußerte, und blieb dabei, dass es der Meinung ist, es sei “nicht konstruktiv,” wenn Russland gestattet würde, Einfluss in Afghanistan auszuüben, und dass es kein Vertrauen hat in die „Absicht,“ mit der Russland solche Gespräche abhält. Russland hat seinerseits wiederholt klargemacht, dass es eine Lösung in Afghanistan anstrebt, die es ISIS oder anderen islamistischen Gruppierungen mit Ambitionen, die über die afghanische Grenze hinausreichen, nicht erlaubt, eine Ausgangsbasis in diesem Land zu etablieren und die ehemaligen sowjetischen Länder in Zentralasien zu bedrohen, von denen die meisten Verteidigungsabkommen mit Russland haben.