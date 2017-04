Pence: Schläge gegen Syrien und Afghanistan sind Botschaften für Nordkorea Weißes Haus: Schläge beweisen, dass Trump nicht in Frage gestellt werden darf Jason Ditz Vizepräsident Mike Pence fuhr heute fort, die Feindschaft der Vereinigten Staaten von Amerika gegen Nordkorea hochzuspielen, indem er sagte, dass das Land die jüngsten US-Angriffe gegen Syrien und Afghanistan als Warnung betrachten soll, Präsident Trumps Entscheidung und Entschlossenheit nicht in Frage zu stellen, gegen nordkoreanische „Provokationen“ vorzugehen. Andere Vertreter des Weißen Hauses bekräftigten das, indem sie sagten, dass wenn auch Präsident Trump seine Attacke nicht angekündigt hat, indem er „rote Linien“ festlegte, doch jedermann gesehen hat, dass seine jüngsten Angriffe gegen Syrien beweisen, dass er „entscheidende“ Attacken loslassen kann, wenn er will. Das lässt wieder einmal Sorgen aufkommen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika möglicherweise einen Angriff gegen Nordkorea führen könnten, um wie bei dem Einsatz der Tomahawk-Raketen gegen Syrien und beim Abwurf der „Mutter aller Bomben“ auf ein Ziel in Afghanistan ihre Bereitschaft zur Aggression zu unterstreichen. Gleichzeitig lässt es weitere Bedenken aufkommen, ob Präsident Trump überhaupt einen besonderen Grund hatte, diese Attacken durchzuführen, oder ob die Trump-Administration einen dermaßen auffälligen Angriff gegen Syrien, mit dem sie einen Krieg mit Russland riskierte unternahm, und dann einen bisher nie eingesetzten Bombentyp in der Nähe von Dörfern in Afghanistan abwarf, einfach um „eine Botschaft zu senden.“ Das ist nicht einmal besonders unwahrscheinlich, da der Angriff gegen Syrien erwies, dass die Vereinigten Staaten von Amerika begierig eine schnelle Attacke wegen eines angeblichen „Gasangriffs“ durchführten, noch ehe eine internationale Untersuchung durchgeführt werden konnte, und der Schlag gegen Afghanistan völlig aus dem Blauen heraus erfolgte und ein Gebiet in Afghanistan bombardierte, in dem ISIS in der Tat präsent ist, diese Präsenz aber schon seit vielen Monaten angehalten hat.