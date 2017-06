Die Lügen hinter dem Krieg des Westens gegen Libyen

Wer in der Schule nix von Rousseau und den Grundlagen der Demokratie gehört hat, erfährt hier sicher einiges Neues von dem Soziologieprofessor aus Kamerun, was ihm christlich-abendländische Wertewixer wohlweislich vorenthalten ...

Professor Jean-Paul Pougala hat den folgenden Artikel vor sechs Jahren verfasst. Wer einen Durchblick bekommen will, was in Afrika läuft oder auch nicht und warum, der sollte sich damit eingehend beschäftigen.