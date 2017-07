USA sagen Nordkorea, dass sie bereit sind, in den Krieg zu ziehen US-General: nur „Selbstbeherrschung” hält die Vereinigten Staaten von Amerika von Angriff ab Jason Ditz Der ranghöchste US-General auf der koreanischen Halbinsel General Vincent Brooks gab heute eine Stellungnahme heraus, in der er verkündete, dass die Vereinigten Staaten von Amerika ganz und gar bereit sind, jederzeit einen Krieg gegen Nordkorea zu beginnen, und dass es nur „Selbstbeherrschung“ ist, die die Vereinigten Staaten von Amerika bisher von einem Angriff abgehalten hat. General Brooks fuhr fort, indem er beteuerte, dass Amerikas Selbstbeherrschung „auf dem eigenen Willen“ beruht, und dass Amerika seinen Willen ändern kann, wann immer es will, und damit das Waffenstillstandsabkommen beenden und den Krieg gegen Korea aus dem Jahr 1950 neu beginnen kann. Das alles im Rahmen von Präsident Trumps wiederholter Androhung militärischer Aktion gegen Nordkorea und der Beteuerung des nationalen Sicherheitsberaters H.R. McMaster, dass alle der für Trump vorbereiteten Optionen eine militärische Komponente beinhalten. Am Dienstagmorgen testete Nordkorea erfolgreich seine erste Interkontinentalrakete, eine Rakete mit einer geschätzten Reichweite von ca. 6,600 km, was bedeutet, dass sie Alaska treffen könnte. Die Vereinigten Staaten von Amerika verlangten eine Notsitzung des UNsicherheitsrats, bei der es hauptsächlich um „härteres Vorgehen“ und Maßnahmen gegen jedes Land gehen soll, das weiterhin Handel mit Nordkorea betreibt, das sie jetzt als „geächtetes Regime“ bezeichnen. Die anfängliche Reaktion der Vereinigten Staaten von Amerika auf den Test Nordkoreas bestand darin, eine Reihe von eigenen improvisierten Raketentests durchzuführen, welche Regierungsvertreter als „Zeichen der Stärke“ präsentierten, um ihre Fähigkeit unter Beweis zu stellen, präzise jedes Ziel in Nordkorea zu treffen, wenn ihnen danach ist. Während Nordkorea versprochen hat, weiterhin Raketen zu testen, ist es in erster Linie Präsident Trump, der seit seinem Amtsantritt die Idee großgeredet hat, er werde sehen, dass in puncto Nordkorea „gehandelt“ wird und der immer wieder betont, dass Diplomatie versagt hat und dass seine Geduld erschöpft ist, der die Spekulation über einen bevorstehenden Krieg vorantreibt. Ein Angriff der Vereinigten Staaten von Amerika auf Nordkorea wäre potenziell verheerend für die gesamte Region, würde eine Welle von Flüchtlingen aus dem Norden nach China und Russland auslösen und zu massiven nordkoreanischen Vergeltungsmaßnahmen führen, die Millionen von Menschen im benachbarten Südkorea töten könnten.