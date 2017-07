Das ist die Politik der Europäischen Union, die von irgendwelchen Interessengruppen gelenkt wird. Warum unsere politischen Vertreter nicht gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik auftreten, fragen Sie diese am besten selbst!

Wir haben nix gewusst und wissen noch immer nix Klaus Madersbacher „Bürgerkrieg im Jemen" hörte ich neulich im sogenannten „Kultursender“ Ö1. Der verblödete Pöbel, für den diese „Information" bestimmt ist, soll wohl glauben, dass die Moslems sich wieder einmal wie üblich die Köpfe einschlagen. Irgendwelche Religions/Sicherheits/Integrations„experten" werden nur zu gerne bestätigen, dass von den Anhängern einer dermaße aggressiven Religion nix anderes zu erwarten ist und dass wir aufpassen müssen, dass die „Routen", auf denen sie uns überschwemmen wollen, dicht gemacht werden. Aber vielleicht weiß das geschwätzige Völkchen, das die Redaktionsräume des Medienapparats bevölkert, auch nix? Redet nur so daher, weil es glaubt, dass das Publikum das hören will? Weil dann die Quoten passen? Oder weil das immer „sicherheitsbewusstere" Regime das haben will? Ich will mir nicht meinen Urlaub versauen, indem ich mich jetzt wieder einmal lang und breit über Ösifunk&Co auslasse - im Archiv ist genügend einschlägiges zu finden:-)) Ich stelle nur die Frage, wie es möglich ist, dass ein alter Pensionist seit Jahren eine Entwicklung aufzeigt, die absehbar in die jetzige Katastrophe geführt hat - als Beweis führe ich die nachstehende Liste der Artikel an, die ich zu diesem Thema übersetzt und auf antikrieg.com gestellt habe. Alle diesbezüglichen Informationen waren auf antiwar.com zu finden, einer übrigens amerikanischen Website, die nicht nur alten Pensionisten, sondern auch Journalisten und Redakteuren zur Verfügung steht ... Der bekannte Sager „Wir haben nichts gewusst" kann sich problemlos auf die Nazimedien stützen, in denen ja wirklich nix von den grauenhaften Verbrechen zu finden war, die deutsches Militär und Sondereinheiten begangen haben. Man konnte sich natürlich „seinen Teil denken," hielt aber besser den Mund, wenn man keine Schwierigkeiten kriegen wollte. Heute ist natürlich alles ganz anders - nicht wahr?