Das Flüchtlingsproblem an der Wurzel bekämpfen - wie wär´s damit, ihr Kurz/Kern/Klugscheisser?

Das ist die Politik der Europäischen Union, die von irgendwelchen Interessengruppen gelenkt wird. Warum unsere politischen Vertreter nicht gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik auftreten, fragen Sie diese am besten selbst!