Anmerkung: Jason Ditz ist Nachrichtenredakteur bei Antiwar.com, dessen Aufgabe es ist, möglichst verständliche Artikel auf der Grundlage von Agenturmeldungen, Artikeln in Zeitungen usw. zu verfassen - die entsprechenden Links sind in Jasons Artikeln zu finden. Der obenstehende Artikel beruht auf einem Bericht in Newsweek, den Sie unter diesem LINK finden. Der Inhalt des Artikels ist von Jason wie üblich kurz und prägnant aufbereitet, sehr interessant und aufschlussreich sind hier auch die Leserkommentare, die ich allen, die einigermaßen Englisch können, nur empfehlen kann! Sieht so aus, als wenn "die Amerikaner" sich auch nicht alle von der Propaganda einwickeln lassen ...