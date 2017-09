Botschafterin Haley: Nordkorea “bettelt um Krieg” Warnt, dass die Geduld der Vereinigten Staaten von Amerika “nicht unerschöpflich” ist Jason Ditz In der letzten Sitzung des UNsicherheitsrats anlässlich des nordkoreanischen Atomtests erklärte die US-Botschafterin Nikki Haley, dass die Vereinigten Staaten von Amerika sich sicher sind, dass Nordkorea „um Krieg bettelt.“ Sie fügte hinzu, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, die seit Monaten gedroht haben, Nordkorea anzugreifen, keinen Krieg wollen. Was nicht heißen soll, dass Haley nicht mit Krieg gedroht hat. Während sie den Unsicherheitsrat drängte, die „strengstmöglichen Maßnahmen“ gegen Nordkorea zu ergreifen, warnte sie auch davor, dass die Geduld der Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick auf die militärische Option „nicht unerschöpflich“ ist. Anderen Ländern in der Region scheint weitgehend klar zu sein, dass ungeachtet des US-Narrativs es fast sicher die Vereinigten Staaten von Amerika sein werden, die Nordkorea angreifen, falls es zu einem Krieg auf der koreanischen Halbinsel kommt. Der chinesische Botschafter Liu Jieyi warnte, dass sein Land einen Krieg dort nicht zulassen werde. Der russische Botschafter Vassily Nebenzia wiederholte einmal mehr den russischen Standpunkt, dass eine Lösung der Situation nur durch diplomatische Kanäle möglich ist. Dieser Standpunkt war allerdings bei den Vertretern der Vereinigten Staaten von Amerika nicht sehr willkommen. Obwohl einige in der Administration sagen, dass sie noch immer auf diplomatische Optionen hoffen, hat Präsident Trump klar gemacht, dass er glaubt, dass Nordkorea “nur eines versteht” und hat diplomatische Angebote gegenüber Nordkorea als „Appeasement” (> LINK) verdammt.