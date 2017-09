Moldawischer Präsident verspricht, die Soldaten zu bestrafen, die zu den NATO-Manövern gefahren sind Ordnet Überprüfung von Armeeeinheiten an, um herauszufinden, wer gefahren ist Jason Ditz Einen Tag, nachdem er ein Präsidentendekret erlassen hatte, das die Teilnahme seines Landes aus verfassungsrechtlichen Gründen an NATO-Manövern verbietet, hat der Präsident von Moldawien Igor Dodon angekündigt, dass er die Absicht hat, die Soldaten zu bestrafen, nachdem das Verteidigungsministerium bekanntgegeben hat, dass diese trotzdem abgereist sind, um an den Manövern teilzunehmen. Die moldawische Verfassung verlangt, dass das Land neutral bleiben muss, und Dodon sagte, dass das eine Teilnahme an den Manövern in der Ukraine ausschließt. Ungeachtet des Verbots lud die NATO 57 Soldaten ein, und soviele kreuzten auch auf. Dodons erster Schritt besteht darin herauszufinden, wer diese 57 Leute sind, und er hat Überprüfungen bei allen Armeeeinheiten des Landes angeordnet, um zu versuchen herauszufinden, wer fehlt. Es scheint, dass das einen Riss innerhalb des moldawischen Kabinetts aufzeigt, nachdem der Verteidigungsminister bestätigt hat, dass die Soldaten abgefahren sind, darüber aber keineswegs verärgert zu sein schien. Es ist auch anzunehmen, dass eine Liste derjenigen existiert, die gefahren sind, dass man aber dem Präsidenten das Problem aufhalst, alles selbst herauszufinden.