Trumps „Souveränität" ist Gesetzlosigkeit (gleich wie unter Obama) Glen Ford „Regimewechsel ist die Regel in der Außenpolitik der Vereinigten Staaten von Amerika." Donald Trump's tragikomische Aufführung bei der Eröffnung der Generalversammlung der Vereinten Nationen in dieser Woche ließ das außenpolitische Establishment der USA in Verlegenheit geraten, als der ultra-provinzielle und unverschämt weiße rassistische Immobilienmagnat aus Queens schamlos mit einer militärischen Intervention der USA dort drohte, wo es ihm beliebt, basierend auf den „souveränen" Rechten der Vereinigten Staaten von Amerika. „Souveränität" und deren Varianten ist Trump's außenpolitisches Mantra, ein Begriff, den er 21 Mal in nahezu gleicher Weise einsetzte, in der frühere amerikanische Führer (einschließlich der Konföderierten) unaufhörlich über „Freiheit" redeten, um ihre zahlreichen Verbrechen zu rechtfertigen: die „Freiheit", dunkelhäutige Völker auszurotten und zu versklaven, und die „Freiheit" der unendlichen Ausbreitung über die Grenzen anderer Völker hinweg. In der Tat ist „Souveränität" = „Freiheit" = „amerikanischer Exzeptionalismus" - und das alles überwiegt bei weitem das Völkerrecht. In diesem Sinne unterscheidet sich Trumps Außenpolitik im Wesentlichen nicht von der seiner Vorgänger: gesetzlos und brutal. Genau deshalb sind die US-Unternehmensimperialisten und ihre Diener - die Leute mit Büros, Gütern und Stützpunkten auf der ganzen Welt - verzweifelt darauf aus, den Trampel im Weißen Haus mundtot zu machen oder zu stürzen. Trump ist der weiße Siedlerimperialismus im Rohformat, eine Koloskopie in die Innereien der Nation und deshalb viel zu hässlich für die internationale Hauptsendezeit. „Trump's Außenpolitik unterscheidet sich im Wesentlichen nicht von der seiner Vorgänger: gesetzlos und brutal." Trump hat große Schwierigkeiten auch nur vorzugeben, dass es ihm egal ist, was die Welt denkt. Erst nachdem er sich an sein inländisches Publikum gewandt hatte („Die Börse ist auf einem Allzeithoch ... mehr Menschen arbeiten in den Vereinigten Staaten als je zuvor"), schien Trump direkt mit den versammelten Ausländern zu sprechen. Er lieferte eine implizite Drohung: „Wir werden fast 700 Milliarden Dollar für unser Militär und unsere Verteidigung ausgeben. Unser Militär wird bald so stark sein wie noch nie zuvor." Trump kam schnell mit seinem Losungswort „Souveränität" heraus und sagte: „Der Erfolg der UNO hängt von einer Koalition starker und unabhängiger Nationen ab, die ihrer Souveränität gerecht werden, indem sie Sicherheit, Wohlstand und Frieden für sich selbst und für die Welt fördern". Er irrt sich. Der Anspruch der Vereinten Nationen auf Legitimität gründet sich auf die Herrschaft des Völkerrechts, dessen letztendliches Instrument die UNO ist - das Recht, das auf kleine oder große, schwache oder starke Nationen gleichermaßen anwendbar ist. Die nationale Souveränität ist völkerrechtlich geschützt und unterliegt nicht den Machenschaften von „Koalition[en] starker und unabhängiger Nationen", die außerhalb der Rechtsnormen agieren. Trump erwähnt das Wort „Gesetz" nur zweimal in seiner Darstellung, und nur auf pro forma, vorübergehende Weise. Das liegt daran, dass in Trumps Weltanschauung - die von einem großen Teil der US-Öffentlichkeit geteilt wird - die amerikanische Super-Souveränität nicht an nicht-nationale Institutionen gebunden werden kann - ein zentraler Aspekt von Trumps „America First" -Philosophie. "Seit dem 11. September 2001 wird der Regimewechsel zu einem nationalen Kreuzzug erhoben, zerlumpt getarnt als ein 'Krieg gegen den Terror'." Es ist nichts merkwürdiges an Trump's Weltanschauung - außer, dass er den „Exzeptionalismus" der USA vor einem internationalen Publikum in solch einer rohen Sprache zum Ausdruck bringt. Barack Obama und jeder US-Präsident, der seit der Gründung der Vereinten Nationen im Dienst steht, hat das Völkerrecht in der Praxis missachtet, obwohl er an fast jedem internationalen Treffpunkt Lippenbekenntnisse zu diesem Grundsatz abgelegt hat. Der US-Imperialismus beabsichtigt, die Welt mit allen Mitteln zu regieren. Es ist kein Geheimnis; US-Führer haben „ein amerikanisches Jahrhundert" seit mindestens drei Vierteln eines Jahrhunderts angekündigt. Regimewechsel ist die Regel in der der US-Außenpolitik ; William Blum listet 57 versuchte oder erfolgreiche US-Angriffe auf ausgewählte Regierungen seit dem Zweiten Weltkrieg auf ( >>> LINK ). Bill Clinton, George Bush und Barack Obama entwickelten gemeinsam eine alternative Version des Völkerrechts, genannt „Responsibility to Protect" (R2P – „Verpflichtung zu schützen“ >>> LINK ), um die Verletzung der nationalen Souveränität der Zielländer durch die USA zu rechtfertigen. Seit dem 11. September 2001 wurde der Regimewechsel zu einem nationalen Kreuzzug erhoben, der zerlumpt als „Krieg gegen den Terror" verhüllt war: Obamas dreister Sturz der libyschen Regierung im Jahr 2011, gefolgt von seinem illegalen Regimewechselkrieg gegen Syrien erzwang schließlich eine militärischen Reaktion Russlands im Jahr 2015. Auf der UN-Generalversammlung sagte damals der russische Präsident Wladimir Putin vor dem Weltgremium: „Eine aggressive Einmischung von außen hat zu einer schamlosen Zerstörung der nationalen Institutionen und des Lebensstils selbst geführt. Anstelle des Triumphes von Demokratie und Fortschritt haben wir Gewalt, Armut und soziale Katastrophe. Niemand kümmert sich auch nur ein bisschen um die Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf Leben." „ Ich kann nicht umhin, diejenigen zu fragen, die diese Situation verursacht haben: Begreifen Sie jetzt, was Sie getan haben?" (Präsident Putin in der UNO-Generalversammlung >>> LINK ) Was Obama getan hatte, war Al-Qaeda als militärisches Mittel der illegalen US-Kriege gegen souveräne Regierungen einzubinden. Putin wies auf die Konvois von Öltankern hin, die sich „bis zum Horizont" von den von ISIS gehaltenen Ölfeldern bis zur syrischen Grenze mit der Türkei erstreckten und über denen die US-Luftwaffe wohlwollend patrouillierte. Russlands völlig legale militärische Intervention auf Ersuchen der souveränen Regierung Syriens - eines angesehenen Mitglieds der UNO - hat den Abstieg des Landes in den von den USA unterstützten Dschihad-Terror rückgängig gemacht. Die Geschichte wird möglicherweise zu dem Ergebnis kommen, dass Putin die internationale Rechtsordnung vor der völligen Zerstörung durch die „außergewöhnlichen" Vereinigten Staaten von Amerika gerettet hat. „In Trumps Weltanschauung - geteilt von einem großen Teil der US Öffentlichkeit - kann die amerikanische Super-Souveränität nicht durch nicht-nationale Institutionen begrenzt werden." Barack Obama sprach auf der UN-Generalversammlung 2015 sieben Mal von "Recht", jedesmal mit absoluter Scheinheiligkeit. Aber das sind die Regeln verbalen Verhaltens. Der Aggressor muss die Sprache des Völkerrechts anwenden, auch wenn er das Prinzip zunichte macht, damit die gefügigen internationalen Konzernmedien die imperiale Kriminalität klangvoll beschreiben können. Wenn Sie oft genug "Internationales Recht" sagen, können Medienschaffende den Eindruck erwecken, dass Sie sich tatsächlich an das Gesetz halten. Donald Trump ist nicht mehr und nicht weniger gegen das Völkerrecht als Barack Obama oder andere frühere Präsidenten. Er ist einfach aufrichtiger und ehrlicher, was die imperialen Vorrechte der USA angeht, und fühlt sich von der konföderativen Natur des Begriffs „souverän" angezogen. Trump hatte zumindest die Idee, die Beziehungen zu Russland zu normalisieren, und es gelang ihm, in aller Stille das Dschihadisten-Ausbildungsprogramm der CIA in Syrien zu beenden. Er hat auch eine syrische Luftwaffenbasis bombardiert, um der Kriegspartei zu beweisen, dass er bereit ist, unnötige Gewalt anzuwenden, und diese Woche erzählte er der UNO, dass die Vereinigten Staaten von Amerika „keine andere Wahl haben könnten, als Nordkorea vollständig zu zerstören" und „bereit, willens und fähig" seien, dem „Raketenmann" (>>> LINK) des Landes zu helfen, Selbstmord zu begehen. Obama hätte wahrscheinlich nicht so gesprochen, aber er würde Nordkorea zweifellos auch mit nuklearer Vernichtung bedrohen - so wie alle US-Regierungen seit Harry Truman.