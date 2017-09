Jemens Hadi sieht für den laufenden Krieg nur eine militärische Lösung Prophezeit, dass die Saudis das Land für ihn zurückerobern werden. Jason Ditz Der selbsternannte Präsident des Jemen, Abd Rabbu Mansour Hadi, meldete sich am Rande der UN-Generalversammlung zu Wort, indem er sagte, dass er nur eine militärische Lösung des laufenden Jemenkrieges sehe und sich vorstelle, dass Saudi-Arabien schließlich gewinnen wird. Hadi behauptete, dass er den Schiiten die Hand zu Friedensgesprächen gereicht habe, aber abgelehnt wurde, was genau das Gegenteil von dem ist, was in jedem Bericht über den Friedensprozess im Jemen steht. Tatsächlich hieß es manchmal, dass die Saudis Hadi offen drängten, ein Abkommen zur Machtverteilung zu akzeptieren, was er ablehnte. Hadi wurde Anfang 2012 zu einer zweijährigen Amtszeit in einer von der UNO unterstützten Wahl mit einem einzigen Kandidaten „gewählt“. Er verlängerte einseitig seine Amtszeit, bis er 2015 aus dem Land vertrieben wurde, und Saudi-Arabien griff ein, um zu versuchen, ihn wieder einzusetzen. Die Houthis waren offen für Abkommen, die zu freien Wahlen im Jemen führen, obwohl Hadi vehement dagegen aufgetreten ist, offenbar im Bewusstsein, dass er wahrscheinlich keine nationalen Wahlen gewinnen wird, wenn außer ihm sonst noch jemand auf dem Stimmzettel steht. Hadis Zukunft ist indes immer weniger sicher, trotz des saudiarabischen Eifers, den Krieg fortzusetzen. Hadi hat viele interne politische Verbündete verloren, und seine Regierung stützt sich auf die Unterstützung von mit der Moslembruderschaft verbundenen Fraktionen, was ihn wahrscheinlich sofort in Konflikt mit den Saudis bringen wird, wenn der Krieg jemals wirklich endet.