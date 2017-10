Die amerikanische Religion des Kriegs Einige Gedanken zu Gewalt und militärischem Götzendienst in Amerika William J. Astore Wenn Sie an die Umfragen glauben, ist Amerika eine Nation von Gläubigen. Eine Nation des Glaubens. Aber ist unser Glaube an einen friedliebenden Gott der Liebe wirklich wahr? Oder verehren wir stattdessen einen Kriegsgott? Aktuelle und vergangene Ereignisse legen nahe, dass die Amerikaner zu oft ihren Glauben in Krieg und Militär setzen. Wir fahren fort zu glauben - ungeachtet der Beweise, dass unser Glaube sowohl falsch als auch zerstörerisch ist. Wir haben eine kultige Zuneigung zu Krieg und Militär. Sie bestimmt, was wir sehen - was wir wahrnehmen. Glaube ist sehen. Das Militär gibt zum Beispiel zu, an den "Fortschritt" im Irak und in Afghanistan zu glauben, also erfinden wir Kennzahlen, die zeigen, wie wir gewinnen (was genau das ist, was wir vor fünfzig Jahren in Vietnam getan haben). Wir sind keine rationale Gesellschaft. Wir sind eine religiöse Gesellschaft. Und unsere Tempel und Kreuze sind Militärbasen und Waffen, die wir weltweit exportieren. Die USA haben 800 Stützpunkte im Ausland, und Amerika dominiert den internationalen Waffenhandel. Unsere Missionare sind inzwischen unsere Sondereinsatzkräfte, die wir in 130 Länder entsenden und die dort das amerikanische Evangelium verbreiten. Das Evangelium von Krieg und Waffen. Die Ikonen des amerikanischen Militarismus sind unsere Waffen. Unsere Kampfflugzeuge, unsere Drohnen, große Bomben (die MOAB), und die Liste geht weiter. Sie sind zu den Symbolen eines Götzendienstes der Zerstörung geworden. Eine fremdenfeindliche Form des Patriotismus verschlimmert eine Religion der Gewalt. Ausschließend statt allumfassend setzt diese die Grenzen zwischen "uns" und "ihnen", Kritiker und Andersdenkende werden ausgestoßen und ins Exil geschickt. Währenddessen weisen wir in fernen fremden Ländern die Realität von Ruinen und Trümmern von uns. Wir haben sie stattdessen in Form von Erlösung gekleidet: "Wir mussten das Dorf zerstören, um es zu retten" ist ein weiterer Aspekt unseres evangelischen Kriegsansatzes. Es ist wie wiedergeboren zu werden. Um wiedergeboren zu werden im Geist Christi, musst du dich selbst fertigmachen. Wir scheinen zu glauben, dass die Städte in Trümmern liegen müssen, bevor wir den Sieg über den Feind erklären können. Betrachten Sie 9/11. Ein nach innen schauendes Volk hätte die Ruinen des 11. September als Denkmal für die Opfer aufbewahrt. Aber nicht wir. Das ist eine teure Immobilie, und auf diesen Ruinen wurden wir wiedergeboren, indem wir den Freedom Tower bauen, genau 1776 Fuß hoch. So wurde unser Sturz als Wiedergeburt, unsere Niederlage als Sieg, Tragödie als Triumph neu interpretiert. Sogar 9/11 selbst wird jetzt als ein Tag des Patriotismus gefeiert. Ja, wir können unsere eigenen Trümmer rekonstruieren, wie nach dem 11. September. Aber werden ausländische Trümmer jemals wieder aufgebaut? Städte wie Mosul? Wen interessiert das schon? Sie gehören nicht zum Körper. Sie sind nicht wir. Sie sind Ausgestoßene. Lass sie überleben in dem, was von ihren verdammten Gebäuden und Wohnungen übrig ist. Unsere Fernsehsendungen stärken unseren Glauben an Gewalt und Militarismus. Zu den neuen gehören "The Brave" auf NBC, das damit beginnt, sich auf eine hübsche weiße Ärztin zu konzentrieren, die von muslimischen Terroristen entführt wurde, und "tapfere" Bemühungen, sie zu retten; "Valor" auf dem CW-Kanal, mit vielen Hubschraubern und Fahnen und automatischen Waffen; und das ziemlich offensichtliche "SEAL Team" auf CBS, mit Elite Navy SEALs, die für die Superhelden der Vergangenheit stehen. Wenn Sie es satt haben, sich militärische Heldentaten im Fernsehen anzusehen, gibt es immer wieder "Schieß"spiele mit militärischem Inhalt. In der Tat ist militärische Tätigkeit überall zu finden, sogar in Madden-Fußball, wo man im "Story-Modus" gegen den Quarterback Dan Marino auf einem Armeestützpunkt im Irak spielen kann. (Das Feld ist umgeben von einem befestigten Zaun, felsigen Hügeln und einem Hubschrauberlandeplatz, neben anderen exotischen militärischen Elementen.) Amerika wird von einer Religion der Gewalt und Verwüstung verzehrt. Wir sind in einem dunklen Strudel von Tod und Zerstörung gefangen. Doch wie können wir uns gegen unseren Kriegsgott wehren, wenn wir ihn so sehr füttern? Wenn wir nach jeder Tragödie von "Gedanken und Gebeten" sprechen, wissen wir dann wirklich, welchen Gott wir anrufen?