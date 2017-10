Trump wird erklären, dass Atomabkommen mit dem Iran "nicht im nationalen Interesse" ist Dieser Schritt würde US-Rolle im Pakt für Kongress-Abstimmung aufheben Jason Ditz Regierungsvertreter, die mit der Situation vertraut sind, sagen, daß Präsident Trump beabsichtigt, das P5+1 Atomabkommen mit dem Iran vor Ablauf der Frist am 15. Oktober zu "dezertifizieren". Ohne Beweise, dass der Iran das Abkommen in irgendeiner Weise verletzt, wird er stattdessen behaupten, dass es "nicht im nationalen Interesse der Vereinigten Staaten von Amerika" ist, die Bedingungen des Abkommens einzuhalten. Das hat den ziemlich gleichen Effekt wie fälschlicherweise zu behaupten, dass der Iran das Abkommen verletzt, da das das Atomabkommen zur Abstimmung in den Kongress bringen würde. Obwohl der Kongress lange seine Opposition zum Abkommen ausgedrückt hat, wird wahrscheinlich umstritten sein, es Jahre nach seiner Implementierung aus buchstäblich keinem Grund zu annullieren. Präsident Trump wird am kommenden Donnerstag eine Rede zu diesem Thema halten und eine breite Strategie zur Konfrontation mit dem Iran vorlegen, in der er versucht, den Iran für alle Instabilität und für den Terrorismus im Nahen Osten verantwortlich zu machen. Dies würde sowohl darauf abzielen, die Dezertifizierung zu rechtfertigen, als auch die Voraussetzungen für eine erneute Welle von Sanktionen und Drohungen mit Angriffen gegen den Iran zu schaffen. Regierungsvertreter sagen, dass Präsident Trump nicht ausdrücklich den Kongress dazu auffordern wird, das Abkommen aufzuheben, aber versuchen wird, die Drohung, dies zu tun, als Druckmittel nutzen, um dem Iran beschwerlichere Bedingungen aufzuzwingen. Der Iran und andere Verhandlungspartner haben eine Neuverhandlung des Abkommens ausgeschlossen und betont, wie schwierig es war, die Zustimmung aller Beteiligten zu erhalten. Wenn die Vereinigten Staaten von Amerika von dem Abkommen zurücktreten, bedeutet das jedoch nicht zwangsläufig, dass das Abkommen tot ist. Es ist durchaus möglich, dass die übrigen P5+1-Länder und der Iran das Abkommen auch ohne die USA weiterhin in Kraft lassen. Das war eine Frage, seit Trump zum ersten Mal mit seiner Kampagne gegen den Deal begann. Die USA verlieren mit ihrem Rückzug einen Platz am Tisch für die Verhandlungsführung und laufen Gefahr, sich diplomatisch zu isolieren. Dass die Maßnahme ohne einen bestimmten Grund ergriffen wird, wird den Schaden noch vergrößern, den sie der Verhandlungsfähigkeit der USA im Allgemeinen zufügen wird, nämlich mit der Erwartung, dass alles, was die USA vereinbaren, aufgrund der Laune eines Präsidenten sehr schnell außer Kraft gesetzt werden könnte. Und trotz Trumps Versprechen, das Abkommen "besser" zu machen, ist nicht klar, ob es irgendetwas gibt, das der Rest der Welt möglicherweise anbieten könnte, um ihn zufriedenzustellen in Anbetracht der Tatsache, dass seine Probleme mit dem Abkommen hauptsächlich darin bestehen, dass es den Iran betrifft. Auch dies deutet darauf hin, dass es keine ernsthaften Überlegungen zur "Überarbeitung" des Abkommens geben wird.