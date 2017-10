Das ist die Politik der Europäischen Union, die von irgendwelchen Interessengruppen gelenkt wird. Warum unsere politischen Vertreter nicht gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik auftreten, fragen Sie diese am besten selbst!

USA beschuldigen die Hezbollah, die “Option” von Terroranschlägen in Amerika anzustreben US-Außenministerium setzt Kopfgeld in Millionenhöhe auf Ergreifung von Hezbollah-Spitzenfunktionären Jason Ditz Israel spielt die Hysterie hoch, die den "nächsten" Krieg mit Hezbollah umgibt, und US-Beamte scheinen eifrig mit der Erzählung mitzugehen, wobei der Direktor des nationalen Antiterrorismus-Centers Nicholas Rasmussen die Hezbollah beschuldigt, auf die Fähigkeit hinzuarbeiten, die Option der Durchführung von Terrorangriffen innerhalb der US zu haben. Während US-Beamte sporadisch behauptet haben, dass es Dekaden von Hezbollah-Verschwörern gibt, ist nie etwas dabei herausgekommen. Die Beamten gaben keine Einzelheiten über den Grund für ihre jüngste Spekulationsrunde bekannt. Diese passt jedoch mit dem Außenministerium zusammen, das Prämien in Höhe von mehreren Millionen Dollar auf zwei Spitzenfunktionäre der Hisbollah aussetzt, darunter einer, den sie einer "zentralen Rolle" beim Angriff 1983 auf eine US-Kaserne in Beirut beschuldigen. Israels jüngster Hype um die Hisbollah umfasste Behauptungen, dass die Hisbollah "die libanesische Armee anführt", was in gewisser Weise stimmt, da die Hisbollah eine der größten politischen Parteien des Libanon ist und ein wichtiger Akteur in der Regierung des Landes, die die Armee kontrolliert.