US General 'besorgt' über iranische Aktivitäten in der Region um den Iran Der Iran sei ein 'langfristig destabilisierender Akteur'. Jason Ditz Der Leiter des US Central Command General Joseph Votel sagte den Reportern heute, dass er zunehmend "besorgt" sei über das Verhalten des Iran in seiner Region, welche um klar zu sein die Region ist, die den Iran und die umliegenden Länder umfasst. Votel beschuldigte den Iran, ein "langfristig destabilisierender Akteur" zu sein, obwohl er keine Einzelheiten darüber anbieten konnte, welche Probleme er mit dem Iran hat, außer dem, dass dieser "vorbereitet ist auf das, was wir gegen den Iran tun müssen." Die Kommentare wurden am Vorabend der Erklärung Präsident Trumps zu einer neuen Strategie für den Iran abgegeben, von der erwartet wird, dass sie weitreichende Feindseligkeiten über die Dezertifizierung des P5+1-Abkommens hinaus auslöst. Trump hat sich ähnlich vage über den Iran beschwert. Votels Position zum Iran, der Amerikas "Interessen in der Region" bedroht," ist jedoch besonders merkwürdig, da sowohl der Iran als auch die Vereinigten Staaten von Amerika Verbündete der irakischen Regierung sind und beide in Syrien gegen ISIS kämpfen. Während ihre Interessen nicht in allen Belangen direkt konform gehen, beruhen Irans "Interessen in der Region" darauf, dass der Iran in dieser Region zuhause ist, während im Fall Amerikas die Interessen auf die vielen Centcom-Stützpunkte und US-Kriege in der Region zentriert sind, was den Iran kaum als denjenigen erscheinen lässt, der die Dinge destabilisiert.