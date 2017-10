Die neue Dokumentation über den Krieg gegen Vietnam Wiliam Blum Zu Beginn von Ken Burns' neuer Dokumentation über den amerikanischen Krieg gegen Vietnam sagt der Erzähler, dass der Krieg "in gutem Glauben von anständigen Menschen aus schicksalhaften Missverständnissen, einem übersteigerten amerikanischem Selbstvertrauen und Missverständnissen des Kalten Krieges begonnen wurde". Das frühe amerikanische Engagement in Vietnam kann vor allem durch zwei Dinge gekennzeichnet sein: (1) die Unterstützung der französischen Imperialisten in ihrem Kampf gegen die Streitkräfte unter Führung von Ho Chi Minh aus Nordvietnam und (2) die Absage der Wahlen, die Nord- und Südvietnam als eine Nation vereint hätten, weil die USA und ihre Südvietnam-Alliierten wussten, dass Ho Chi Minh gewinnen würde. So einfach war das. Nichts von gutem Glauben oder Anstand in diesem Szenario. Keine Missverständnisse. Ho Chi Minh war ein großer Bewunderer Amerikas und seiner Unabhängigkeitserklärung. Seine eigene eigentliche Erklärung von 1945 beginnt mit dem vertrauten "Alle Menschen sind gleich geschaffen. Sie sind von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet, darunter Leben, Freiheit und das Streben nach dem Glück", aber Ho Chi Minh war das, was man als "Kommunisten" bezeichnete. So einfach war das. (Siehe das Vietnam Kapitel in meinem Buch Killing Hope für die Details.) Daniel Ellsbergs Schlußfolgerung über die USA in Vietnam: "Das Problem lag nicht darin, dass wir auf der falschen Seite standen, wir waren die falsche Seite."