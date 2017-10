Tillerson: Diplomatie gegenüber Nordkorea wird fortgesetzt “bis die erste Bombe fällt” Behauptet, dass Trump diplomatische Bemühungen unterstützt Jason Ditz Außenminister Rex Tillerson hat am Wochenende mit seiner öffentlichen Erzählung über Nordkorea weitergemacht und darauf bestanden, dass die Vereinigten Staaten von Amerika versuchen werden, die Situation mit diplomatischen Mitteln zu lösen, und dass sie sich "bis zum ersten Bombenabwurf" engagieren werden. Nicht nur das, sondern Tillerson meint auch, dass Präsident Trump seine diplomatischen Bemühungen unterstützt und "Gewalt" im Umgang mit Nordkorea vermeiden will. Präsident Trump hat seit den letzten Kommentaren nicht mehr reagiert. In der Vergangenheit jedoch sind alle Kommentare Tillersons zu Nordkorea auf eine scharfe öffentliche Rüge von Trump gestoßen, der die Diplomatie wiederholt als gescheitert verurteilt hat, Tillerson dafür verspottet hat, dass er "seine Zeit vergeudet", indem er versucht zu verhandeln, und ständig davon gesprochen hat, Nordkorea mit "Feuer und Zorn" total zu zerstören. Tillerson sagt, dass Trumps Kommentare dazu gedacht sind, "Aktion auf der koreanischen Halbinsel zu motivieren" und nicht um ihn zu untergraben, auch wenn Trumps Kommentare speziell an Tillerson gerichtet hat, in denen er die diplomatischen Bemühungen scharf kritisiert und verspricht, die Welt werde "bald herausfinden", was die US-Strategie wirklich ist, was keinen Sinn macht, wenn die US-Strategie wirklich Diplomatie wäre.