NATO-General droht mit "Konsequenzen" für die Türkei beim Kauf der russischen S-400 Türkei gab im September Kauf des Flugabwehrsystems bekannt Jason Ditz Bei der Modernisierung ihres Luftverteidigungssystems hatte die Türkei die Wahl: entweder sie kaufte die fortschrittlichen russischen S-400-Systeme oder teurere in den USA hergestellte Alternativen. Die Türkei hat sich für Russland entschieden, und die NATO hat keine Freude damit. Während die NATO sich anfänglich nur darüber beschwerte, dass S-400 mit ihren eigenen Systemen unvereinbar sei, erzählte der NATO-General Petr Pavel den Reportern in dieser Woche, dass die Türkei wahrscheinlich von der Allianz bestraft wird, weil sie nicht amerikanisch gekauft hat. "Das Prinzip der Souveränität besteht offensichtlich in der Beschaffung von Verteidigungsgütern, aber genauso wie Nationen souverän sind, wenn sie ihre Entscheidung treffen, so sind sie auch souverän, wenn es darum geht, die Folgen dieser Entscheidung zu tragen", betonte Pavel. Pavel wies Reporterfragen über die jüngsten Anti-Demokratie-Maßnahmen der türkischen Regierung zurück und bestand darauf, dass niemand perfekt sei. Der gleiche Spielraum gilt offenbar nicht für das Thema Kauf von amerikanischen Waffen. Russlands S-400 und ihr Vorgänger S-300 wurden als fortschrittliche und kostengünstige Alternative zu amerikanischen Flugabwehrsystemen gelobt. Die USA sind es gewohnt, auf diesem Markt ein virtuelles Monopol zu haben, indem sie dafür sorgen, dass niemand von den Russen kauft, ohne dafür öffentlich kritisiert zu werden.