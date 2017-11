Das ist die Politik der Europäischen Union, die von irgendwelchen Interessengruppen gelenkt wird. Warum unsere politischen Vertreter nicht gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik auftreten, fragen Sie diese am besten selbst!

Serbischer Außenminister weist US-Forderung zurück, sich zwischen dem Westen und Russland zu entscheiden Sagt Serbien wird in seinem besten Interesse handeln Jason Ditz Eine der ältesten und engsten Beziehungen Serbiens besteht mit Russland, ein Bündnis, das seinen Ursprung in den östlich-orthodoxen religiösen Bindungen der beiden Nationen hat. Die Serben finden auch die NATO nicht super cool, was damit zusammenhängt, dass die NATO sie in den letzten Kriegen schwer bombardiert hat. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind nicht einverstanden damit, dass Serbien weiterhin gute Beziehungen zu Russland unterhält, und der stellvertretende Staatssekretär Hoyt Brian Yee warnte, Serbien könne "nicht gleichzeitig auf zwei Stühlen sitzen" und müsse sich entscheiden, ob es sich dem Westen oder den Russen anschließen wolle. Diese Position entspricht dem Wunsch der USA, Europa in einen neuen Kalten Krieg zu drängen, aber Serbien macht nicht mit, wobei Außenminister Ivica Dacic die Aufforderung zurückweist und sagt, dass Serbiens wirkliche Sorge sei, dass jemand "unseren eigenen Stuhl unter uns herausziehen könnte". Dacic sagt, dass die serbische Regierung weiterhin in ihrem eigenen Interesse handeln wird, und das bedeutet, dass sie gleichzeitig die Beziehungen zum Westen, zu Russland und zu den Chinesen aufrechterhält. US-Beamte werden das wahrscheinlich nicht gerne hören, aber sie können Serbien nicht wirklich zwingen, sich für eine Seite zu entscheiden.