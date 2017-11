Trump offen für Begegnung mit Nordkoreas Kim Jong Un Sagt andererseits, dass es viel zu früh ist für solche Gespräche. Jason Ditz In einem der ersten Interviews seiner öffentlichkeitswirksamen Pazifikreise, um über die Möglichkeit eines Krieges mit Nordkorea zu sprechen, sagte Präsident Trump, dass er "sicher offen sei" für ein Treffen mit Nordkoreas Kim Jong Un. Trump fügte hinzu, dass, auch wenn er dazu bereit sei, "wir sehen werden, wohin der Weg führt, ich denke, dass es für solche Gespräche noch viel zu früh ist". Diese Äußerungen stehen in krassem Gegensatz zu Trumps anderen Stellungnahmen zu Nordkorea, sowohl im Vorfeld der Tournee als auch generell in den vergangenen Monaten. Schließlich geht es bei dieser Tournee darum, zu erklären, dass für die Welt in Bezug auf Nordkorea "die Zeit knapp wird", und das lässt sich nicht wirklich leicht mit Trumps Behauptung vereinbaren, dass es für direkte Gespräche "viel zu früh" sei. Obendrein hat Präsident Trump die Idee der Diplomatie mit Nordkorea lange Zeit als "Zeitverschwendung" verspottet, während die USA seit Monaten in aller Stille direkte Gespräche mit Nordkorea geführt haben.