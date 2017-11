Saudi-Arabien sagt, dass Libanon und Iran Krieg erklären Saudis stellen einzelne jemenitische Rakete als regionales Komplott hin Jason Ditz Am Wochenende hat Saudi-Arabien eine ballistische Rakete abgefangen, die von nordjemenitischen Streitkräften auf seine Hauptstadt abgefeuert worden war. Die Rakete wurde als Burqan 2H identifiziert, ein jemenitisches Modell, und das Verteidigungsministerium des Jemen bestätigte den Abschuss. Anstatt darin die jüngste Vergeltungsaktion im zweieinhalbjährigen Krieg Saudi-Arabiens gegen den Jemen zu sehen, scheinen Saudi-Arabiens Repräsentanten darauf aus zu sein, den Vorfall in den Anfang eines überregionalen Krieges zu verwandeln und behaupten, dass er einer Kriegserklärung des Libanon und des Iran gegen sie gleichkam. Dieser Anspruch basiert auf saudischen Behauptungen, die seit Montag zu existieren scheinen, jedenfalls im Lauf des Wochenendes nicht erwähnt wurden, als die Abfangaktion stattfand, nämlich dass es sich um eine "iranische" Rakete gehandelt habe, die von der Hezbollah-Bewegung, einem Teil der Regierung des Libanon, auf die saudische Hauptstadt abgefeuert wurde. Diese Erzählung passt genau mit den außenpolitischen Zielen der Saudis zusammen, die seit langem versucht haben, die schiitische Houthi-Bewegung des Jemen als iranischen Stellvertreter zu präsentieren, und die scharf darauf waren, Kämpfe mit der Hezbollah wegen der Unterstützung dieser Gruppe für die syrische Regierung zu führen. Tatsächlich stößt der Anspruch jedoch auf große Probleme. Saudische und jemenitische Behörden haben die Rakete unmittelbar nach dem Abfangen als Burqan 2H identifiziert. Das ist ein bekanntes jemenitisches Modell, was bedeutet, dass es keine iranische Rakete ist, die in den Jemen geschmuggelt wurde. Es hat ebenfalls nie Beweise dafür gegeben, dass die Hezbollah im Jemen anwesend ist, und es gibt auch keinen plausiblen Grund, warum Jemen eine libanesische Miliz brauchen sollte, um eine vom Jemen hergestellte Rakete von jemenitischem Territorium aus abzufeuern. Analytiker sagen, daß der saudische Kronprinz scharf darauf ist, den Iran militärisch zu konfrontieren, und daß dieser Vorfall einen Vorwand bilden kann, um das zu tun. Was genau seine Pläne mit dem Libanon sind, bleibt unklar, aber der libanesische Premierminister Saad Hariri war gerade zu dieser Zeit in Saudi-Arabien und ist anschließend von seinem Amt zurückgetreten, wobei er eine "Mordverschwörung" geltend machte und die Schuld daran sowohl dem Iran als auch der Hezbollah gab.