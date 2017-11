Libanesischer Präsident: Premierminister von Saudi-Arabien entführt Es heißt, dass die Saudis hoffen, Hariri durch seinen Bruder zu ersetzen Jason Ditz Die libanesischen Amtsträger scheinen sich in der Frage des Besuchs von Premierminister Saad Hariri in Saudi-Arabien einig zu sein, wobei Präsident Michael Aoun am Wochenende bestätigt hat, dass Hariri entführt wurde, und von den Saudis seine Immunität einfordert. Nachdem Details über Hariris Reise und seinen überraschenden Rücktritt auftauchen, ist nicht klar, warum es in den Berichten so viel Unklarheit gab. Während ausländische Führer am Flughafen normalerweise von einer königlichen Delegation empfangen werden, kam Hariri in Saudi-Arabien an, wo nur Sicherheitskräfte auf ihn warteten. Sie beschlagnahmten sein Telefon und setzten seinen angekündigten Rücktritt am nächsten Tag im saudischen staatlichen Fernsehen an. Sogar Hariris Entscheidung, nach Saudi-Arabien zu reisen, erweckte einen verdächtigen Eindruck, wobei die Beamten sagen, daß er vom saudischen König "vorgeladen" wurde. Er sollte sich mit dem Kronprinzen treffen. Stattdessen wurde ihm eine Rücktrittsrede zum Vorlesen in die Hand gedrückt. Es heißt, die Saudis seien zunehmend wütend auf Hariri geworden, weil er sich nicht bereit erklärt habe, die Hisbollah zu "konfrontieren", die als schiitische Regierungspartei eine politische Macht im Libanon darstellt. Die Saudis sehen darin ein Zeichen der Schwäche, auch wenn Hariri es offenbar abgelehnt hat, mehr politische Unsicherheit zu riskieren. Die Saudis sind bestrebt, Hariri durch seinen älteren Bruder Bahaa zu ersetzen, den sie für unterwürfiger gegenüber dem saudischen Königshaus halten. Bahaa Hariri war bereits in Saudi-Arabien, als diese totale Verwirrung anfing, und es wird von der Familie berichtet, dass saudische Beamte den Rest der Hariri-Familie gebeten haben, nach Saudi-Arabien zu kommen, um Bahaa Treue zu schwören.