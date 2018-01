Rechzregimes ... Klaus Madersbacher ... sind eine der unappetitlichsten Erscheinungen im Bereich des menschlichen Zusammenlebens. Hitler, Mussolini, Dollfuss, Franco, Pinochet - eine lange Liste von derlei Figuren steht für die finstersten Abschnitte in der Geschichte einer Reihe auch europäischer Länder, über die sich die Herrschenden und ihre Propagandisten am liebsten ausschweigen. Nur echte Verlierernaturen identifizieren sich noch immer mit den "Errungenschaften" von terroristischen Diktaturen wie die der Herren Hitler, Mussolini, Franco, Dollfuss, Schuschnigg und Konsorten, deren Bilanz außer getöteten und malträtierten Gegnern, aufgeplustertem Getue und verbrecherischen Kriegen nix als Niederlagen aufweist. Ungenierte und maßlose Bereicherung der Reichen auf Kosten der Gesellschaft ist seit jeher Zweck und Ziel der "Rechten" - unter welcher Ideologie und Fahne auch immer. Nun, wem ordentlich mitmachen/mitmarschieren und Sprüche klopfen das Gefühl gibt, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die seiner Interessenlage entspricht, der wird sich weiter einem intelligenzfreien Lebenswandel hingeben und zum Beispiel auch irgendwelche Rechten wählen/unterstützen. Zur Zeit sind es viele, die ihr Kreuzchen für eine von dieser Seite propagierte "Veränderung" abgegeben haben, von der sie höchstens wissen, dass es eine Katze im Sack ist ... Es gibt Leute, die dafür zu haben sind, dass sie den Menschen, die aus den von der Finanzindustrie verwüsteten und ruinierten Randgebieten in die Wohlstandszonen kommen, um hier schlecht bezahlte Arbeit etwa im Gastgewerbe oder in der Altenpflege zu finden, die Kinderbeihilfe für ihre in den Armutsgebieten verbleibenden Kinder kürzen, damit diese keine "ungerecht" hohen Auszahlungen bekommen, die nicht dem dortigen Lebensstandard entsprechen. Solche Leute sitzen in dem neuen österreichischen Rechzregime, wo man sich für so etwas nicht zu schämen braucht - ganz im Gegenteil. Sie werden das Klima im Land nicht unwesentlich verändern - nun ja, "Veränderung" wurde versprochen ... Übrigens: damit die Gerechtigkeit gewahrt bleibt, kriegen hierzulande arbeitende Menschen aus der Schweiz und wo sonst noch das Lohnniveau höher liegt, für ihre zuhause gebliebenen Kinder eine höhere Kinderbeihilfe. Das sind die neuen Maßstäbe im "veränderten" Österreich - kapiert?