Pence lobt das "Wunder Israel", verspricht Botschaftsumzug 2019 Zitiert König David als Beweis dafür, dass Jerusalem die Hauptstadt Israels ist Jason Ditz In der israelischen Knesset hielt Vizepräsident Mike Pence eine Rede, in der er lautstark "das Wunder Israel" lobte und die Unterstützung Amerikas für Israel als eine Frage der Unterstützung des Guten gegen das Böse präsentierte. Pence konzentrierte sich vor allem darauf, die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch Präsident Trump zu verteidigen, indem er biblische Geschichten über die Stadt zitierte und darauf hinwies, dass die Erklärung König Davids, dass Jerusalem die Hauptstadt ist, wie vor Jahrtausenden immer noch gilt. Pence versprach auch, dass die Übersiedlung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem bis Ende 2019 abgeschlossen sein wird. Präsident Trump hat zuvor versucht, einen bestimmten Zeitplan für den Umzug zu vermeiden, und andere Vertreter haben angedeutet, dass es eine Weile dauern könnte. Pence nutzte die Rede auch, um das iranische Atomabkommen anzugreifen, indem er den Vertrag als "Katastrophe" bezeichnete und den Iran beschuldigte, eine brutale Diktatur zu sein, die die gesamte arabische Welt beherrschen will. Er versprach, dass die Vereinigten Staaten von Amerika die Vereinbarung "nicht mehr bestätigen" würden, was bei den israelischen Abgeordneten zu Applaus führte.