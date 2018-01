Das ist die Politik der Europäischen Union, die offenbar von bestimmten Interessengruppen gelenkt wird und sich aufführt wie die Vereinigte Kolonialverwaltung der europäischen Ex-Kolonialmächte. Warum unsere politischen Vertreter nicht gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik auftreten, fragen Sie diese am besten selbst!

Tillersons offener Syrien-Krieg beweist, dass die USA im Mittleren Osten im Treibsand stecken Stephen Kinzer Als Außenminister Rex Tillerson letzte Woche verkündete, dass amerikanische Truppen auf unbestimmte Zeit in Syrien bleiben würden, klang er wie der legendäre Nationen-Grabscher Theodore Roosevelt. "Wir haben unsere Flagge gehisst, und sie ist nicht aus dem Material gemacht, das schnell heruntergezogen werden kann", erklärte Roosevelt während der Debatte über den Philippinenkrieg vor mehr als einem Jahrhundert. Es muss Kontrolle geben! Es muss Herrschaft geben!" Niemand kann sich vorstellen, dass die 2.000 amerikanischen Soldaten, die jetzt in Syrien stationiert sind - oder sogar eine viel größere Truppe - Herrschaft oder Kontrolle bringen können. Doch Tillersons Ankündigung machte deutlich, dass Syrien zu einer neuen Front im "langen Krieg" wird, den im Nahen Osten zu führen die Vereinigten Staaten von Amerika entschlossen zu sein scheinen. Dies verpflichtet unser Blut und Vermögen einem Projekt, das keinem lebenswichtigen amerikanischen Interesse dient. Im Gegenteil, unsere erweiterte Beteiligung am syrischen Bürgerkrieg wird Instabilität fördern, Radikalismus nähren, die NATO spalten und amerikanische Truppen tödlichen Angriffen aussetzen. Da der Kongress unseren Eintritt in diesen Krieg nicht genehmigt hat, ist er vielleicht auch illegal. Amerikanische Streitkräfte zogen nach Syrien mit dem erklärten Ziel, die ISIS-Terrorbande aus dem Gebiet zu vertreiben, das sie dort eingenommen hatte. Dies ist gelungen. Es ist ein idealer Zeitpunkt für die USA, um den Sieg zu verkünden und abzureisen. Das würde jedoch unsere Fahne herunterholen. Nach Roosevelts Logik - und offensichtlich Tillersons - sollten amerikanische Soldaten nicht aus irgendeinem Land abgezogen werden, in dem sie jemals eingesetzt wurden. Diese Annäherung an die Welt ist tief in der amerikanischen Psyche verwurzelt. Die Entscheidung, in Syrien einen offenen Krieg zu führen, spiegelt aber auch eine geopolitische Pathologie wider. Unsere Unfähigkeit, uns aus dem Treibsand des Mittleren Ostens zu befreien, ist zu einem Markenzeichen unserer Außenpolitik geworden. Es zeigt, dass wir es versäumt haben, die Außenpolitik den sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Als Präsident Carter 1980 verkündete, dass die USA den Persischen Golf als lebenswichtiges Sicherheitsinteresse der Vereinigten Staaten betrachteten, hatte er zwei gute Gründe: die Sowjets fernzuhalten und die Ölversorgungswege zu garantieren. Heute gibt es keine Sowjetunion mehr, und wir sind nicht mehr auf Öl aus dem Golf angewiesen. Wir sollten nach Wegen suchen, wie wir uns aus dieser Region zurückziehen und uns auf wirklich dringende globale Herausforderungen konzentrieren können, insbesondere auf jene, die sich in Ostasien abzeichnen. Aber wie ein Süchtiger können wir das, was Psychologen als "Wiederholungszwang" bezeichnen, nicht abschütteln - den Impuls, traumatische Erlebnisse immer wieder nachzuvollziehen. Tillersons Behauptung, dass die Kriegsführung in Syrien "entscheidend für unsere Landesverteidigung" sei, grenzt an das Bizarre. Er meinte, dass amerikanische Soldaten benötigt werden, um Israel zu schützen, aber es gab in 40 Jahren keine Angriffe über die syrisch-israelische Grenze hinweg, und Israel hat mehr als genug Macht, um jede neue Bedrohung zu kontrollieren, die dort auftauchen könnte. Sein zweites Argument war, dass die US-Präsenz ein Wiederauftauchen von ISIS oder gleichgesinnten Gruppen verhindern wird. Wenn Syrien arm, gespalten und im Konflikt gehalten wird, wird dies jedoch genau die Verzweiflung hervorrufen, die junge Männer dazu bringt, sich militanter Gewalt zuzuwenden. Das dritte und wichtigste Ziel unserer neuen Politik ist, wie Tillerson deutlich machte, "den böswilligen iranischen Einfluss zu vertreiben" und den Iran daran zu hindern, sein Ziel der "Dominanz im Mittleren Osten" zu erreichen. Diese enorme Erhöhung der iranischen Ambitionen und Macht ist ein zentrales Faktum der US-Außenpolitik. Sie spiegelt die Tatsache wider, dass die drei Top-Berater von Präsident Trump nicht nur Generäle sind, sondern Generäle mit jahrelanger Erfahrung im Mittleren Osten. Ihre verzerrte Perspektive macht sie unfähig, zwei grundlegend fehlgeleitete Überzeugungen zu erschüttern: dass die USA lebenswichtige Interessen in der Region haben und dass sie den Iran zerschlagen müssen, um diese zu verteidigen. Tatsächlich ist der Grad des regionalen Einflusses, den der Iran in 10 oder 20 Jahren erreicht, für uns nicht von großer Bedeutung. Unsere Entschlossenheit, einen pro-amerikanischen Mittleren Osten zu formen, hat bereits heftige Reaktionen ausgelöst. Türkische Streitkräfte sind in Syrien eingedrungen, um Kurden zu bekämpfen, die von den USA unterstützt werden. Dieser neue Konflikt droht sich in einen Stellvertreterkrieg zwischen zwei NATO-Verbündeten zu verwandeln, was zu einer weiteren Schwächung des Bündnisses führen würde. Sie wird auch amerikanische Truppen dem Angriff pro-türkischer und pro-iranischer Milizen aussetzen. Das ist die unvermeidliche Folge des Einbruchs in den Bürgerkrieg eines anderen Landes. Als vor einigen Jahren in Syrien die Unruhen begannen, nominierten die Vereinten Nationen und die Arabische Liga den ehemaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan, um die Bemühungen zur Verhinderung eines Krieges zu leiten. Er lud alle Parteien an den Verhandlungstisch ein, aber die USA weigerten sich, daran teilzunehmen. Unsere Position, die Annan von Außenministerin Hillary Clinton vorgetragen wurde, war, dass wir nur mit denen verhandeln würden, die sich darauf geeinigt haben, dass Präsident Bashar al-Assad abgesetzt werden muss. Annan sah, dass seine Mission hoffnungslos war, und warf das Handtuch. Daraus entstand die ungeheure Tragödie, die Syrien heimgesucht hat. Heute bleiben wir in der Illusion gefangen, dass wir, wie Tillerson es ausdrückte, in Syrien kämpfen müssen, bis die "post-Assad-Führung" etabliert ist. Dies ignoriert die Tatsache, dass die Familie Assad seit fast einem halben Jahrhundert an der Macht ist und es keine Alternative gibt. Unsere Mittelostpolitik sollte auf die Förderung der Stabilität ausgerichtet sein. Stattdessen gehen wir den umgekehrten Weg: Wir fördern die Instabilität in Syrien und im Iran in der vagen Hoffnung, dass wir Regime stürzen können, die wir nicht mögen, und sie durch andere ersetzen, die nach unserer Pfeife tanzen. Anstatt nach Möglichkeiten zu suchen, wie wir uns aus diesen Konflikten befreien können, greifen wir nach Gründen, um tiefer einzutauchen. Präsident Trump hatte Recht, als er vor nur 15 Monaten erklärte, dass die USA "sich nicht auf Syrien konzentrieren sollten", denn "man kämpft nicht mehr gegen Syrien, sondern gegen Syrien, Russland und den Iran". Seine Regierung hat nun diese vernünftige Position aufgegeben. Es ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr sein außenpolitischer Bildersturm der konventionellen Auffassung erlegen ist, die uns in endlosen Kriegen gefangen hält.