Korea, die Olympischen Winterspiele und der Geist der Königin Min

Nationalismus bedeutet Frieden auf der koreanischen Halbinsel

Justin Raimondo

Praktisch jeder sagt uns, dass der Nationalismus ein archaisches, aggressives und geradezu unheilvolles Gefühl ist, das Kriege, Rassismus, Fanatismus und wahrscheinlich auch die Erkältung verursacht. Und das bekommen wir sowohl von rechts als auch von links zu hören. Nationalismus jeder Art, so sagt man uns, ist ein gefährlicher Rückschritt, ein Rückfall in den primitiven "Tribalismus" und eine Beleidigung der heiligen "Moderne". Während diese unsinnige Sichtweise in der westlichen Welt ziemlich weit verbreitet ist, ist sie hier in den Vereinigten Staaten von Amerika besonders dominant - zumindest in der politischen Klasse -, wo routinemäßig behauptet wird, dass Amerika nicht ein Ort ist, auch nicht das amerikanische Volk: Amerika, so betonen sie feierlich, ist eine Idee. Was für eine Idee, oder besser gesagt, wessen Idee, scheint umstritten zu sein: Auf jeden Fall sind wir nicht wirklich ein tatsächliches Land, nach Ansicht der weisen und wundersamen Eliten, die uns wissen lassen, was wir denken sollen, so sehr, wie wir eine Abstraktion sind, die im Äther schwebt, wie eine Wolke am Himmel, die mit dem Bild einer riesigen Willkommensmatte bedruckt ist.

Ganz anders sieht es auf der koreanischen Halbinsel aus.

Sie nannten es das Eremitenreich vor seiner gewaltsamen Öffnung durch die Westmächte, und das aus einem sehr guten Grund: Im Gegensatz zu Japan und später China wehrten sich die Koreaner hartnäckig gegen den Handel - oder gar gegen jede Art von Kontakt mit dem Westen, der strengstens verboten war. Während westliche Schriftsteller dies routinemäßig der vermeintlich tyrannischen Herrschaft von Yi Ha-ung, dem Regenten (1864-97), zuschreiben, verehren ihn die Koreaner damals und heute als Verteidiger des Landes vor europäischen Übergriffen und Beherrschung, was Chinas trauriges Schicksal war.

Eine amerikanische Besatzung, die für eine britische Firma im Einsatz war, unternahm den ersten ernsthaften Versuch, Korea zu "öffnen": 1866 versuchte die General Sherman den Taedong-Fluss hinaufzufahren, um nach Pjöngjang zu gelangen, wurde aber von den koreanischen Behörden zurückbeordert. Die Westler ignorierten diese Anordnung und setzten ihren Weg fort, gingen aber bald auf Grund, als das Wasser des Flusses knapp wurde. Sie wurden dann von den Koreanern angegriffen, die die koreanischen Beamten, die von der Besatzung als Geiseln genommen worden waren, retteten und alle an Bord töteten. Ein unheilvoller Beginn einer konfliktreichen Beziehung: Heute steht an der Stelle, an der der die General Sherman verbrannt wurde, ein Denkmal, das die Besucher darüber informiert, dass der Anführer der Angreifer der Urgroßvater von Kim Il-Sung war!

Die Europäer unternahmen mehrere weitere Versuche, und alle wurden abgewehrt: Die Franzosen schickten katholische Missionare, die skrupellos verfolgt wurden, zusammen mit ihren wenigen Bekehrten. Es waren die Japaner, die schließlich dort Erfolg hatten, wo die westlichen Barbaren versagt hatten: eine japanische Truppe marschierte 1876 ein und schaffte es, einen "Vertrag" durchzusetzen, nach dem sie ein vollständiges Handelsmonopol erwarben und die Chinesen, ihre wichtigsten Rivalen, ausschlossen. Dies wurde vom König bestätigt, der als schwacher Herrscher galt, aber von Königin Min, die sich dem japanischen Verwestlichungseinfluss widersetzte, abgelehnt. Als die Spannungen zunahmen, forderten die Japaner von den Koreanern Tribut: Königin Min verspottete die japanischen Abgesandten, weil sie westliche Kleidung trugen, und ließ sie kurzerhand deportieren. Kurz darauf ermordete sie eine Bande japanischer Schläger in ihrem Palast: Sie gilt heute als Symbol des Patriotismus und wird sowohl im Norden als auch im Süden verehrt. Während des anschließenden chinesisch-japanischen Krieges annektierten die Japaner die koreanische Halbinsel, wo sie bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs als Teil ihres Reiches die Herrschaft ausübten.

Die Geschichte Koreas ist eine Geschichte des unerbittlichen und ziemlich konstanten Konflikts mit dem gewalttätigen und aggressiven Westen sowie des Widerstands gegen die japanische und chinesische Herrschaft: Es ist, kurz gesagt, die Geschichte eines erbitterten nationalistischen Volkes, das entschlossen ist, sein eigenes Schicksal angesichts des gierigen Imperialismus zu gestalten.

Die Teilung der koreanischen Halbinsel durch die siegreichen alliierten Mächte, die sie als Kriegsbeute verschlungen haben, löschte nicht den Geist der mutigen Königin Min, die für ihr Land einen unabhängigen Weg suchte, oder des Regenten, der sich der "Modernisierung", d.h. der Integration Koreas in das eine oder andere merkantilistische System widersetzte.

Während sich der kommunistische Norden und der westlich besetzte Süden sicherlich sehr unterschiedlich entwickelten, behielt das Land unter dem dünnen Furnier der offiziellen Ideologie seinen nationalistischen Charakter. Beide Fragmente der gespaltenen Nation haben Ministerien eingerichtet, die der "Vereinigung" gewidmet sind, und trotz der Bemühungen der Bush-II-Administration, sie zu stoppen, ist es der "Sunshine Policy" der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der engeren Beziehungen beinahe gelungen, die beiden Regimes so weit zu bringen, dass die Einheit zumindest möglich war. Die Bushiten waren jedoch entschlossen, diese Anstrengung zu torpedieren, und es gelang ihnen schließlich, indem sie den Norden als Teil der "Achse des Bösen" bezeichneten und mit einer Invasion bedrohten , indem sie regelmäßig militärische "Übungen" durchführten, die einen Frontalangriff in vollem Umfang simulieren. Das ist ein jährliches Ritual.

Trotz alledem hält Königin Min immer noch Ausschau nach ihren Untertanen: ihr unerschrockener nationalistischer Geist durchdringt den neuen Optimismus, der den Olympischen Winterspielen vorausgeht, die in Südkorea unter voller Beteiligung des Nordens stattfinden werden. In einer Bewegung, die die Kriegshetzer im Westen (sowohl innerhalb als auch außerhalb der Trump-Administration) überrascht und entsetzt hat, werden nord- und südkoreanische Athleten unter einer speziellen "Vereinigungsflagge" zusammen marschieren: die beiden Länder werden ihre Eishockeymannschaften vereinen, und die beiden Eiskunstläufermeisterinnen des Nordens, Ryom Tai-Ok und Kim Ju-Sik, die von ihren südkoreanischen Kollegen als "freundlich und liebenswürdig und etwas schüchtern" charakterisiert werden, werden die Stars der Show sein. Das nordkoreanische Staatsorchester soll auftreten.

Was die koreanische Halbinsel vor einem Krieg bewahrt, der so schrecklich ist, dass er unvorstellbar ist, ist nichts Geringeres als Nationalismus, d.h. die Liebe zur Heimat und der wilde Wunsch, sie vor den Verwüstungen fremder Mächte zu bewahren. Wie ich letztes Jahr schrieb:

"Nein, China ist nicht der Schlüssel zur Überwindung der drohenden Krise in Nordkorea: Mit der Installation eines Raketenabwehrsystems in Südkorea, von dem die Chinesen glauben, dass es auf sie gerichtet ist, werden sie wahrscheinlich nicht in einer sinnvollen Weise zusammenarbeiten. Und auf jeden Fall ist ihr Einfluss sehr begrenzt, da ihre Beziehungen zu Pjöngjang nie schlechter waren."

"Die Initiative wird aus Seoul kommen müssen, das im Falle eines Kriegsausbruchs am meisten zu verlieren hat. Und wenn diese Initiative kommt, muss Washington sie begrüßen und alles tun, um sie zu fördern. Als Trump für den Präsidenten kämpfte, stellte er die US-Präsenz im Süden in Frage und fragte sich laut, warum wir Krieg und Konkurs riskieren mussten, um Seouls Verteidigung zu sichern. Seine Instinkte stimmten: Jetzt werden wir vielleicht sehen, ob seine Politik mit seiner Wahlkampfrhetorik übereinstimmt."

Die Initiative kam aus Seoul. Trump's kriegerische Rhetorik seit der Einnahme des Weißen Hauses hat viele der hysterischeren NeverTrumpers dazu gebracht, zu jammern, dass er dabei ist, einen ersten Schlag gegen Pjöngjang zu starten. Leute, das wird nicht passieren. Seine Rhetorik hat zweifellos dazu beigetragen, den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in zu motivieren, die Initiative zu ergreifen und sein Wahlversprechen zu erfüllen, die "Sunshine Policy" wiederzubeleben und ernsthaft bessere Beziehungen zum Norden aufzubauen.