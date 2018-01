Mangelnde US-Führung Redakteur der Washington Post gibt mangelnder US-Führung die Schuld an durch die US-Führung verursachter Hungersnot Adam Johnson Washington Post (21/01/18): "Völkermord, Hungersnot und ein demokratischer Rückzug - alles nach einem Jahr US-Inaktivität" Jackson Diehl (Washington Post): "Es wird für Regimes immer einfacher, Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen und mit ihnen davonzukommen". "Amerikanische Führung" gehört zu einer langen Liste von vagen, scheinbar gutartigen Pseudokonzepten, mit denen unsere Medien um sich werfen, um erhöhte Ausgaben für soft power ("sanfte Macht") und militärisches Abenteurertum zu rechtfertigen. Es ist ein Konzept, das schwierig festzumachen ist, aber es wird fast immer dargestellt als etwas, bei dem die Vereinigten Staaten von Amerika "versagen", wenn sie die Welt nicht mit genügend Krieg, Sanktionen oder willkürlich praktizierten Menschenrechtstiraden "engagieren". Einen "Mangel an amerikanischer Führung" zu beklagen, ist daher ein altbewährtes Klischee von ernsthaften Persönlichkeiten für diejenigen, die in den großen US-Zeitungen tätig sind, und ein stellvertretender Redakteur der Washington Post, Jackson Diehl, ließ am Sonntag mit seinem Kommentar "Genozid, Hungersnot und ein Rückzug der Demokratie - alles nach einem Jahr US-Inaktivität" (1/21/17) aufhorchen. Das Stück begann mit einer bizarren Verdrehung der Realität: "Vielleicht ist es nur ein Zufall, aber nachdem sich die Vereinigten Staaten in den letzten zehn Jahren von der internationalen Führung zurückgezogen haben, haben mehrere toxische globale Trends an Dynamik gewonnen. Laut Freedom House, dessen jährliche Studie zum zwölften Mal in Folge einen Rückgang dokumentiert, zieht sich die Demokratie stetig zurück. Hungersnot bedroht mehr Menschen als je zuvor: In Ländern wie Jemen, Südsudan und Somalia droht Hungersnot im zweistelligen Millionenbereich." Es ist unklar, was "internationale Führung" hier genau bedeuten soll, abgesehen davon, dass sie mit dem Geschehen böser Dinge umgekehrt korreliert. Das Stück ist eine Breitseite gegen die beiden ehemaligen Präsidenten Obama und Donald Trump, weil sie sich "ständig zurückziehen", aber die schlimmste böse Sache, die er als Folge eines Mangels an amerikanischer Führung zitiert, die Hungersnot im Jemen, ist eine direkte Folge der "amerikanischen Führung". Obama und Trump haben logistisch und politisch die von Saudi-Arabien angeführte Bombardierung und Blockade des Jemen, die die Hungersnot verursachte, unterstützt. Aber Diehl befasst sich nicht ehrlich mit der Welt, wie sie ist; seine Aufgabe ist es, die Prämisse voranzubringen, dass die USA sowohl das Recht als auch die moralische Pflicht haben, die Angelegenheiten anderer Länder zu diktieren. Diehl machte die gleiche zynische Realitätsumkehr im Juni letzten Jahres (FAIR.org, 26.06.17), als er die Rolle der USA bei der Entstehung der Hungersnot im Jemen nicht nur ignorierte, sondern sie als Helden bei der Rettung darstellte. In ähnlicher Weise zitiert Diehl die "Tragödie Syriens" im Artikel vom Sonntag als Folge eines Mangels an amerikanischer Führung, ohne die amerikanische Führung der CIA zu erwähnen - die zusammen mit den amerikanischen Verbündeten Saudi-Arabien, Türkei und Qatar half, die an diesem Konflikt beteiligten Gruppen mit Geld, Ausbildung und Waffen zu unterstützen und so die "Tragödie" zu schüren. Ausgelassen wurde auch die fortwährende Rolle der "amerikanischen Führung" bei der Bombardierung von sieben Ländern, ihr tödliches Drohnenprogramm, das Tausende von Zivilisten im Jemen und in Zentralasien terrorisiert hat, ihre fortgesetzte Nutzung von Strafkolonien außerhalb des Geltungsbereichs des Völkerrechts und eine Reihe anderer böser Dinge, die sich aus der aktiven Ausübung der "amerikanischen Führung" und nicht aus ihrer Abwesenheit ergeben. Der Rest des Artikels handelt von der "Untätigkeit" der Trump-Administration bei der ethnischen Säuberung der Rohingya in Burma, aber das Konzept ist sehr aufschlussreich. Diehl nutzt diese ethnische Katastrophe, um die USA einzuschüchtern, weil sie nicht genug getan haben, aber das, was er wirklich will, wie seine jahrelange Schreibarbeit zeigt (siehe z.B, FAIR.org, 5/2/06, 12/23/14, 5/17/16), ist mehr Einmischung und Intervention und Bombardierung im Allgemeinen; die Tragödie in Burma dient lediglich als moralisches Schmiermittel für die Behauptung der Überlegenheit der USA. Für nationale Sicherheitsförderer wie Diehl ist die "amerikanische Führung", nicht anders als die Militärausgaben, immer in einem Zustand der Unterversorgung. Es gibt nie genug, wir brauchen immer mehr. Die Möglichkeit, dass besagte "Führung" oder Militärausgaben die Probleme verursachen könnten - selbst die, die er selbst als die dringendsten nennt -, kommt einfach nicht in Frage.