Das ist die Politik der Europäischen Union, die offenbar von bestimmten Interessengruppen gelenkt wird und sich aufführt wie die Vereinigte Kolonialverwaltung der europäischen Ex-Kolonialmächte. Warum unsere politischen Vertreter nicht gegen diese kranke und abwegige, für keinen vernünftigen Menschen nachvollziehbare Politik auftreten, fragen Sie diese am besten selbst!

USA eskalieren den syrischen Krieg Margaret Kimberley "Die Entschlossenheit muss darin bestehen, die Interventionen der Vereinigten Staaten zu beenden und sich von jedem loszusagen, der nicht entschieden gegen die Verbrechen ist, die in Washington ausgeheckt werden." Der sieben Jahre alte Krieg gegen Syrien sollte inzwischen beendet sein. Die dschihadistischen Kräfte, die von den Vereinigten Staaten, Israel, der Türkei und Saudi-Arabien unterstützt wurden, wurden fast alle aus dem Land vertrieben. Die Kombination aus syrischen, iranischen und Hisbollah-Streitkräften nutzte den russischen Luftschutz zu ihrem Vorteil und ISIS ist auf der Flucht. Alle Elemente, die für den Frieden in diesem Land notwendig sind, waren vorhanden. Weit davon entfernt, die böse Macht zu sein, die die Amerikaner fürchten sollten, übernahm Russland die Führung bei der Gewinnung des Friedens und bei der Suche nach einer Lösung zwischen den verschiedenen syrischen Fraktionen. Donald Trump hat in seinem Wahlkampf versprochen, nicht nach einem Regimewechsel zu suchen, aber er hat sich auf die Linie des amerikanischen Imperialismus und seiner israelischen und saudischen Verbündeten begeben. Wenn sie Präsident Assad nicht loswerden können, sind sie entschlossen, Syrien in ihre eigenen Einflusssphären zu zerlegen. Frieden ist das Letzte, was sie sehen wollen. Die Türkei ist immer der Joker. Zuerst unter den Regimewechslern, dann gegen sie, dann mit einem Kampf gegen die Kurden, um ihr eigenes Territorium zu erobern. In nur einer Woche wurde ein russischer Pilot von Dschihadisten getötet, ein amerikanischer Luftangriff tötete 100 Syrer, und Israel und der Iran lieferten sich einen gefährlichen Schlagabtausch, als sie Angriffe gegeneinander durchführten. "Russland übernahm die Führung bei der Gewinnung des Friedens und bei der Suche nach einer Lösung zwischen den verschiedenen syrischen Fraktionen." Es kann keine Diskussion über Syrien geben, die die Vereinigten Staaten nicht in den Mittelpunkt des Konflikts stellt. Ohne die Unterstützung der Amerikaner hätte sich keiner der anderen Kriegsmacher jemals getraut, einen Finger zu rühren. Barack Obama übernahm die Führung in der Verschwörung, widersprach aber dann einer weiteren Eskalation angesichts des schwankenden Vereinigten Königreichs und vielleicht seiner eigenen Angst vor dem Ausgang. Trump ist sicherlich der pro-israelischste in einer langen Reihe von Präsidenten. Er geht mit voller Überzeugung mit der einflussreichen Lobby mit. Syrien ist nicht das einzige Ziel dieser Bemühungen. Der Iran ist auch in Trumps Fadenkreuz, da er die 40 Jahre alte Kampagne zur Zerstörung dieses Landes am Leben erhält. Natürlich ist Israel in jede antiiranische Aktivität verwickelt, und stellt als die einzige Atomkraft in der Region eine immer größere Gefahr für die ganze Welt dar. Das Konfliktpotential ist reif, da die Vereinigten Staaten von Amerika entschlossen sind, jeden Prozess, der zum Frieden führen könnte, zu sabotieren. Schlimmer noch, es herrscht Stille im Kongress der Vereinigten Staaten und eklatantes kriegerisches Cheerleading in den Konzernmedien. Linksliberale Demokraten, auf die man einst zählen konnte, um wenigstens Fragen zu stellen, sind längst verschwunden. Angebliche Progressive wie Bernie Sanders unterstützen den Krieg, und zionistische Mitglieder des Repräsentantenhauses und des Senats freuen sich, Trump bei der Unterstützung von allem, was Israel will, zu unterstützen. "Die Vereinigten Staaten von Amerika sind entschlossen, jeden Prozess, der zum Frieden führen könnte, zu sabotieren." Die ununterbrochene Russophobie seitens der Konzernmedien und Politiker hat ihren Schaden angerichtet. Alles, was die russische Regierung will, wurde als böse bezeichnet, und Demokraten sind glücklich, bei Trump mitzumachen und die Welt an den Rand zu bringen. Während den Amerikanern gesagt wird, dass Wladimir Putin oder Kim Jong Un eine Bedrohung für den Frieden darstellen, sind es die amerikanischen Präsidenten, die die Welt in Gefahr bringen. Der Name kann Clinton, Bush, Obama oder Trump sein, aber das Ergebnis ist dasselbe, nämlich Chaos und Tod bei dem Streben nach vollständiger Vorherrschaft. Amerikanische Präsidenten kommen mit ihren Verbrechen davon, weil sie eine uninformierte und verwirrte Bevölkerung regieren. Der Durchschnittsamerikaner ist gefangen in den Medien der Konzerne und sucht nie woanders nach Informationen. Jede Erzählung, die der offiziellen Geschichte widerspricht, wird absichtlich aus dem Blickfeld verdrängt, und das Ergebnis ist Unwissenheit und eine winzige, ineffektive Antikriegsbewegung. Alle Zutaten für eine große Tragödie sind vorhanden, es sei denn, die Menschen erheben ihre Stimme. Die Imperialisten haben ihre Lektion aus dem Irak gelernt und wissen es besser, als groß angelegte Truppeneinsätze in vollem Umfang durchzuführen, wie es Bush tat. Das ist immer ein Grund für öffentliche Meinungsverschiedenheiten und mögliche Wahlniederlagen. Kriege durch Stellvertreter bekommen Zustimmung von Menschen, die sich wenig um Opferzahlen kümmern, es sei denn, es gibt amerikanische Opfer. "Jede Erzählung, die der offiziellen Geschichte widerspricht, wird absichtlich aus dem Blickfeld verdrängt, und das Ergebnis ist Ignoranz und eine winzige, ineffektive Antikriegsbewegung." Die Antikriegsbewegung hat keine andere Wahl, als aufzustehen. Unsere Zahl ist gering und es muss eine feste Entschlossenheit bestehen, diese sich in Zeitlupe abspielende Katastrophe aufzuhalten. Jede noch bestehende Verbindung mit der Demokratischen Partei muss ein für allemal beendet werden. Diese wird gerne Pläne für einen Krieg in Syrien oder anderswo mittragen. Die Entschlossenheit muss darin bestehen, die Interventionen der Vereinigten Staaten zu beenden und sich von allen loszusagen, die sich nicht entschieden gegen die in Washington ausgeheckten Verbrechen wenden. Jeder amerikanische Präsident eskaliert das, was seine Vorgänger begonnen haben, und jetzt steht die Welt vor einem Abgrund. Es ist eine gewaltige Aufgabe, eine Bewegung wiederzubeleben, die so stark verkümmert ist. Die Chancen stehen nicht gut, aber Untätigkeit macht sie noch ungünstiger. Was früher Übertreibung war, ist heute Realität. Die Vereinigten Staaten von Amerika gefährden den gesamten Planeten, und nur normale Menschen können die Katastrophe aufhalten.