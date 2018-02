Pentagon wünscht Extrazeit, um massiven Geldzufluss zu verbrauchen Die Frist bis September ist vielleicht nicht lang genug, um alles auszugeben Jason Ditz Pentagonbeamte drängen stark darauf, dass der Kongress den Stichtag 30. September lockert, um ihr Budget für Betrieb und Wartung zu erstellen, das ungefähr 40% des Etats des Pentagons ausmacht, $253 Milliarden im Jahr 2017 betrug und 2018 weiter steigt. Das ist eine Menge Geld, das ausgegeben werden muss, und nicht viel Zeit, um es auszugeben. Spitzenbeamte in allen Zweigen des Militärs sagen, dass sie "Flexibilität" in der Zeit brauchen, um zu budgetieren, wie sie alles ausgeben. Die Beamten argumentieren, dass dieses Fehlen einer Frist es ihnen erlauben würde, all dieses Geld verantwortungsbewusster auszugeben, obwohl offensichtlich eine weitere Gefahr darin besteht, dass diese riesigen Budgets von kaum zugeordneten Geldern zu einem weiteren Reptilienfonds für das Pentagon werden könnten, um Projekte zu finanzieren, die nicht vom Kongress genehmigt worden sind. In der Tat lag der ganze Grund für die Festlegung dieser Frist in erster Linie darin sicherzustellen, dass der Kongress solche Programme nicht überfinanziert, und um dem Kongress Leitlinien für die Art der Mittel zu geben, die im folgenden Jahr benötigt werden. Wenn das Pentagon zugibt, dass es mehr Geld hat, als es ausgeben kann, gibt es effektiv zu, dass es in diesem Fall überfinanziert worden ist. Die fieberhaften Versuche des Präsidenten und des Kongresses, das Budget weiter zu vergrößern, scheinen es jedoch überzeugt zu haben, dass es sich nicht darum sorgen muss, dass sich das darauf auswirkt, was es 2019 und darüber hinaus bekommen wird.