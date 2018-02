Ein Leserkommentar: Wir leben in interessanten Zeiten. Wir befinden uns weder im Krieg noch im Frieden. Wir haben die so genannten Weltkriege, zahlreiche "lokale Kriege" gesehen und einen semi-permanenten Zustand des "Kalten Krieges" erlebt, in dem der Westen, die Freie Welt, die Internationale Gemeinschaft oder genauer gesagt, die Vereinigten Staaten von Amerika versucht haben, den Rest der Welt ideologisch, militärisch, wirtschaftlich, kommerziell und kulturell zu beherrschen. Aber DOMINATION allein reicht nicht aus; während sie dominieren, wollen sie bestätigt, gewürdigt und anerkannt werden als Quelle alles Guten - Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Gerechtigkeit und Fairness für alle. Der Unterdrücker muss als der Erlöser angesehen werden. Das ist Geschichte, die sich wiederholt, in diesem Fall der Holocaust der Indianer durch die Europäer, die ihr Land stehlen, ihr Leben zerstören und das als eine Befreiung, eine Öffnung, die Geburt eines neuen Landes, der Neuen Republik, Leuchtturm der Demokratie und Hoffnung für die Welt darstellen. Sprache ist ohne Bedeutung, Fakten sind ohne Wahrheit, und die Realität ist künstlich. Willkommen in der modernen Welt.