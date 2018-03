Trump berichtet, dass Nordkorea direkt mit den USA in Kontakt getreten ist Bekräftigt die Vorbedingung, dass Nordkorea zuerst "atomar abrüsten" müsse Jason Ditz In Kommentaren am Samstag berichtete Präsident Trump, dass Nordkorea ihn ein paar Tage zuvor mit einem Angebot der direkten Diplomatie direkt kontaktiert hatte. Wenn das bestätigt wird, ist dies das erste derartige Angebot, das die Nordkoreaner direkt an die Verwaltung richten. "Sie haben übrigens vor ein paar Tagen angerufen, sie sagten :'Wir möchten reden'", sagte Trump über die jüngsten Diskussionen. "Und ich sagte, das würden wir auch, aber Sie müssen atomar abrüsten." Das bestätigt die seit langem bestehende Ablehnung von Gesprächen ohne Vorbedingungen durch die Regierung. In den letzten Monaten wurde Nordkorea von unzähligen Quellen, darunter Russland und Südkorea, als Befürworter von Gesprächen mit den Vereinigten Staaten von Amerika zitiert, aber es wurde gesagt, dass diese Gespräche ohne Vorbedingungen stattfinden müssen. Da die Entnuklearisierung die Hauptsache ist, die die Vereinigten Staaten von Amerika bei solchen Verhandlungen anstreben würden, wird Nordkorea sicherlich nicht im Voraus seine Atomwaffen aufgeben, da es in den Gesprächen selbst wenig bis nichts anderes zu bieten hat. US-Regierungsvertreter haben bisher versucht, das Interesse Nordkoreas an Gesprächen als unaufrichtig hinzustellen, obwohl Nordkorea, das sich direkt an die Vereinigten Staaten von Amerika wendet, um die Möglichkeit zu prüfen, einen großen Schritt nach vorne macht und die USA praktisch dazu verpflichtet, eine substanziellere Antwort zu geben als Präsident Trumps übliche Wiederholung von Forderungen und die abweisende Erklärung, dass "wir sehen werden, was passiert". Selbst wenn die Verwaltung beschließt, zu versuchen, dieses Angebot als Produkt monatelanger US-Bedrohungen hinzudrehen, im Gegensatz zu Südkoreas intensiven diplomatischen Bemühungen, sollte die Erzählung immer damit enden, dass die Vereinigten Staaten von Amerika die Angelegenheit diplomatisch regeln, und das können sie natürlich nicht tun, wenn sie weiterhin Gespräche ablehnen.