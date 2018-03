Das Eis brechen Robert C. Koehler Die vielleicht beste politische Nachricht der Trump-Ära war die Entstehung von Schutzstädten - Stadtregierungen, die die Anwesenheit von Immigranten wertschätzen und für den Schutz ihres Rechts auf ein angstfreies Leben eintreten - und ihre Ablehnung der gegenwärtigen Manifestation des legalen Rassismus in diesem Land. "Wie können Sie es wagen, Mitglieder unserer Gemeinschaft zu verunglimpfen, indem Sie versuchen, die amerikanische Öffentlichkeit zu schrecken, damit sie denkt, dass alle undokumentierten Bewohner gefährliche Kriminelle sind? . . . Wie können Sie es wagen, die Realität über sinkende Gewaltverbrechensraten in einer vielseitigen Schutzstadt wie Oakland zu verzerren, um eine rassistische Agenda voranzutreiben?" So sagte Libby Schaaf, die Bürgermeisterin von Oakland, Kalifornien, im letzten Monat, in Erwiderung auf Justizminister Jeff Sessions Empörung darüber, dass sie eine Warnung über Twitter verbreitet hatte, dass Agenten der Einwanderungs- und Zollbehörde - die ICE-Männer - sich darauf vorbereiteten, eine massive Durchsuchung Nordkaliforniens durchzuführen. ICE, ein Zweig des Department of Homeland Security, wurde 2003 gegründet, "ein direktes Produkt der Panikkultur nach dem 11. September", wie es Sean McElwee in The Nation formulierte. Ihre Etablierung hat die Einwanderung als eine Frage der nationalen Sicherheit, das heißt als eine ausbeutbare Quelle nationaler Angst, wieder in einen neuen Kontext gebracht. Wir müssen uns vor den Illegalen schützen! Die Mission der Behörde, vor allem unter Donald Trump, scheint die Entmenschlichung von farbigen Menschen zu sein, die außerhalb der Vereinigten Staaten geboren wurden. Sie hat die moralische Wirkung des Klan, oder vielleicht der Braunhemden. Nach Schaafs Widerstand gegen Trump and Sessions veröffentlichte die San Jose Mercury News einen faszinierenden Brief von einem Mann, dessen Großeltern in Berlin lebten, als Hitler an der Macht war. Seine Großmutter war Jüdin. "Ein Berliner Polizist war ein Freund und riskierte sein eigenes Leben, rief sie an und warnte sie vor geplanten Gestapo-Razzien", schrieb er. "Wir verdanken diesem Mann unser Leben - er war ein Held!" "Ich sehe Parallelen zum heutigen Amerika. Die Einwanderungsbehörde ICE versetzt die Einwanderergemeinde in Angst und Schrecken, indem sie auf die ansonsten gesetzestreuen, hart arbeitenden Menschen losgeht, deren einziges Verbrechen darin besteht, ein besseres Leben zu wollen." Bürgermeisterin Schaaf, die die Bewohner von Oakland auf die bevorstehenden ICE-Razzien aufmerksam machte, "hat die gleiche moralische Stärke und den gleichen Mut wie der Berliner Polizeibeamte", schrieb er. Die Zeit, wie McElwee bemerkt, ist gekommen, um ICE zu defundieren - abzuschaffen: nicht nur die Behörde selbst, sondern auch die Funktion des ICE, die darin besteht, Einwanderergemeinschaften in einem Zustand des Terrors zu halten. "Die Behörde spricht über Menschen und behandelt sie wie Tiere", schreibt er. "Sie nehmen Menschen in ihren Wohnungen oder an ihren Arbeitsplätzen gefangen und bringen sie meilenweit weg von ihren Ehepartnern und Kindern." In der Tat ist es an der Zeit, das Vorhandensein eines offiziellen "Anderen" abzuschaffen: einer Zielgruppe von Personen, die rechtlich gesehen in entmenschlichender Terminologie definiert sind, z.B. als "kriminelle Ausländer". Das ist ein innerstaatlicher Krieg, dessen einziger Zweck die Aufrechterhaltung einer autoritären Gesellschaftsordnung von oben nach unten ist - was natürlich das ist, was ein Großteil der Trump-Basis vorziehen würde. Jonathan Blitzer schrieb - zunächst inoffiziell - im vergangenen Sommer im New Yorker über seine Kommunikation mit einem ICE-Mitarbeiter, der zunehmend alarmiert war über das, was mit der Behörde geschah. Schließlich gab er Blitzer die Erlaubnis, seine Beobachtungen zu veröffentlichen. "Während der Wahlkampagne bejubelten viele Beamte öffentlich Trump's Versprechen, mehr Einwanderer abzuschieben, und seit dem Tag der Amtseinführung hat die Regierung sie explizit dazu ermutigt, die Undokumentierten so aggressiv wie möglich zu verfolgen", schreibt Blitzer und beschreibt, was der Agent als eine Entfesselung der Verachtung unter vielen der ICE-Leute für die Einwanderergemeinschaft bezeichnete. Was auch immer die privaten Meinungen der Agenten waren, so hatte die Behörde selbst einen Integritätsstandard, aber das ist nicht mehr der Fall. "Jetzt bringen die Leute ihre eigenen Meinungen in die Arbeit ein", sagte der Agent. Das ist die Allianz, die ich am meisten fürchte: zwischen privaten Rassisten und der rechtlichen Autorität. "Der erschreckende Effekt", schrieb Delphine Schrank kürzlich in The Guardian, "trägt einen Hauch von Leben in einem Polizeistaat, unter autoritärer oder halb-autoritärer Herrschaft, in dem Sicherheitskräfte unvorhersehbar, selten mit gerechtem Grund und meistens mit unmenschlicher Effizienz zuschlagen". Wie weit wird das gehen? Wann werden die Worte von Martin Niemöller relevant? Der deutsche lutherische Theologe sagte bei seiner Entlassung aus dem Gefängnis am Ende des Zweiten Weltkrieges: "Zuerst kamen sie wegen der Kommunisten, und ich sagte nichts, weil ich kein Kommunist war. Dann kamen sie wegen der Gewerkschafter, und ich habe mich nicht gemeldet, weil ich kein Gewerkschafter war. Dann kamen sie, um die Juden zu holen, und ich habe nichts gesagt, weil ich kein Jude war. Dann kamen sie zu mir, und niemand war übrig, um für mich zu sprechen." Zuerst kamen sie wegen der Einwanderer ... Der Rassismus gruppiert sich weiterhin um einen sich ständig verändernden Anderen. Das ist Weltgeschichte - sicher ist es amerikanische Geschichte. Glücklicherweise ist es nur ein Teil unserer Geschichte. Das gleiche Bewusstsein und die gleiche Intelligenz, die die Bürgerrechtsbewegung hervorgebracht hat, treibt das Phänomen der Schutzstädte voran. Eine einladende Haltung macht alle sicherer.