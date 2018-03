Mit Nordkorea reden Margaret Kimberley "Kims Land kann mit Sanktionen bestraft werden, aber er hat ein gewisses Maß an Sicherheit, das er nicht erreicht hätte, wenn er sein Ziel nicht beharrlich verfolgt hätte." Die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK), gemeinhin als Nordkorea bezeichnet, hat jedes Recht, Atomwaffen zu entwickeln. Sie ist ein souveräner Staat und sollte in der Lage sein, Waffen herzustellen, die die Vereinigten Staaten von Amerika oder andere Staaten bereits besitzen. Auf jeden Fall wären die Koreaner sehr töricht, wenn sie nicht über den Schutz verfügten, der das Imperium in Schach halten kann. Die DVRK ist sich des Schicksals bewusst, das den Nationen widerfährt, die diese Waffen nicht besitzen. Der Irak versuchte, ein Atomprogramm zu schaffen, aber es wurde von Israel in einem Luftangriff zerstört. Libyen hatte kein Atomprogramm und Syrien auch nicht. Alle wurden von den Vereinigten Staaten von Amerika und der NATO angegriffen, weil sie angesichts der Aggression nackt dastanden. Amerikanische Hysterie über die nordkoreanische Nuklearentwicklung ist ein Betrug, der ignoriert werden muss. Das Selbstbestimmungsrecht der DVRK muss verteidigt werden. Sicher muss es jetzt, nach einem möglichen Treffen zwischen Donald Trump und Kim Jong Un, dem obersten Führer der DVRK, verteidigt werden. Trump ist so gefährlich wie jeder andere amerikanische Präsident. Seinen Äußerungen kann man nicht trauen, auch wenn sie anscheinend mit der richtigen Position übereinstimmen. In einem Moment erklärt Trump, dass er "Feuer und Wut" auf die DVRK regnen wird, aber später wird er sich dann auch dafür rühmen, wenn diese Regierung Friedensgespräche mit anderen Nationen führt. Niemand kann seine bizarren "Raketenmann"-Bemerkungen in seiner Rede vor den Vereinten Nationen vergessen. "Die amerikanische Hysterie über die nordkoreanische Nuklearentwicklung ist ein Betrug, der ignoriert werden muss." Jetzt gibt es die Möglichkeit von Gesprächen zwischen Trump und Kim. Aber sobald die Ankündigung gemacht wurde, machten Demokraten klar, dass sie das amerikanische Imperium genauso lieben wie die Republikaner. Hillary Clinton, deren Fehlkalkulationen und Überheblichkeit Trump in das Weiße Haus gebracht haben, war die erste aus dem Tor. Sie warnte vor Gefahr, sollte Trump mit Kim sprechen. Sie wurde von der demokratischen Kriegstreiberin Rachel Maddow unterstützt, die ihre Missbilligung einer möglichen Annäherung zum Ausdruck brachte. Maddow wies darauf hin, dass kein anderer Präsident jemals einen nordkoreanischen Führer getroffen hatte und in Maddowland bedeutet das, dass das niemals passieren sollte, besonders wenn ein Republikaner dafür Anerkennung bekommen könnte. Elizabeth Warren, eine weitere falsche Progressive, fügte ihre Missbilligung hinzu und warnte davor, Kim einen "Preis" zu geben. Demokraten sind zum Teil durch die Angst vor einem Trump-Erfolg motiviert, aber sie glauben auch fest an den amerikanischen Imperialismus. Sie gehen glücklich mit der Vorstellung mit, dass die Welt Onkel Sam gehört. Sie nehmen Anstoß nur an Trump's Unwissenheit und Unvorhersehbarkeit. Aber sie haben kein Problem damit, dass die DVRK oder irgendein anderes Land durch außenpolitische Vorgaben der USA eingeschränkt wird. Keiner von ihnen ist gegen die Sanktionen, die gegen die DVRK verhängt wurden, und alle Kritiker bestehen darauf, dass Kim versprechen muss, die Waffen aufzugeben, die er offensichtlich wollte. "Demokraten schließen sich gerne der Vorstellung an, dass die Welt Onkel Sam gehört." Natürlich sind Trump und sein Team dilettantisch, abgelenkt von Muellers Russiagate-Untersuchung, und uninformiert über den Rest der Welt. Niemand weiß, was sie sagen oder tun werden, und niemand sollte schockiert sein, wenn das Treffen nie stattfindet. Aber es ist klar, dass die Konzernmedien und das außenpolitische Establishment unglücklich über die Aussicht auf Fortschritte sind. Nur Trump würde einen ausländischen Führer als Raketenmann bezeichnen und öffentlich damit drohen, sein Land zu zerstören, aber seine Gefühle über das Nuklearprogramm der DVRK werden von den Demokraten und ihren Freunden in den Konzernmedien geteilt. Keiner von ihnen erkennt die souveränen Rechte der DVRK an. Alle nennen Kim verrückt, unberechenbar, einen Despot, einen Mörder. Ausländische Führer, die nicht tun, was Washington verlangt, werden immer verunglimpft und verteufelt. Die Beschimpfung beweist wenig. Demokraten sind in dieser Hinsicht nicht besser als Republikaner. Sie kommen immer zu dem Schluss, dass nur die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Freunde Rechte haben. Alle anderen sollten ihren Forderungen gefälligst nachkommen oder mit Zerstörung bedroht werden. Natürlich ist Trump immer noch Trump. Es gibt Berichte, dass er seine eigenen außenpolitischen Mitarbeiter nicht informiert hat, bevor er das Angebot angenommen hat, sich mit Kim zu treffen. Er kann sich selbst zurückziehen, indem er Forderungen stellt, die die DVRK nicht akzeptieren kann. Nur die Zeit wird es zeigen, aber eines ist sicher. Amerika kann in Hinblick auf die Sicherheit der Welt nicht vertraut werden, egal welche Partei für seine Außenpolitik zuständig ist. "Ausländische Führer, die nicht tun, was Washington verlangt, werden immer verunglimpft und verteufelt." Jene wenigen Mutigen, die sich für die Verteidigung anderer Nationen aussprechen, werden beiseite geschoben und verspottet. Für die beiden Parteien steht fest, dass etwas gegen die DVRK unternommen werden muss. Tatsächlich gibt es für Amerika nichts zu tun. Die Gefahren der nordkoreanischen Raketentests waren alle gegenseitig bedingt. Aber Kims Entschlossenheit zahlte sich aus. Sein Land kann mit Sanktionen bestraft werden, aber er hat eine gewisse Sicherheit, die er nicht gehabt hätte, wenn er nicht beharrlich an seinem Ziel festgehalten hätte. Die Verbreitung von Atomwaffen ist ein ernstes Problem, aber die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein großer Teil des Problems. Ihr Verbündeter Israel hat ein uneingestandenes Arsenal, verlangt aber, dass kein anderes Land in der Region das erwirbt, was es hat. Israel arbeitet mit der Trump-Administration zusammen, um das Atomabkommen mit dem Iran zu untergraben, aber weder Republikaner noch Demokraten sagen etwas über die Untergrabung dieser hart umkämpften diplomatischen Bemühungen. Das amerikanische politische Duopol, die Konzernmedien und der militärisch-industrielle Komplex sind die Ursache für jedes ernsthafte Problem in diesem Land und auch im Rest der Welt. Kim Jong Un und andere Führer können nur versuchen, sich gegen den Ansturm zu verteidigen. Der Weltfrieden hängt von ihrer Fähigkeit ab, Sicherheit zu erreichen. Das ist es, was wir immer verteidigen müssen.