Die "russische Einmischung" William Blum Shakespeare sagte es am besten: Viel Lärm um nichts. Das ist die "russische Einmischung" bei der amerikanischen Wahl 2016. Eine Gruppe von Russen, die von einem Gebäude in St. Petersburg aus operieren, so wird uns in einer Anklage der US-Regierung vom 16. Februar mitgeteilt, schickte Tweets, Facebook- und YouTube-Postings usw., um Unterstützung für Trump zu gewinnen und Clinton zu schaden, wobei die meisten dieser Nachrichten nicht einmal Trump oder Clinton erwähnten, und viele ausgesandt wurden, bevor Trump auch nur ein Kandidat war. Die Anklage gegen die russische Einmischung gründet offensichtlich auf der Vorstellung, dass die Vereinigten Staaten von Amerika eine rückständige, leicht manipulierbare Dritte Welt-Bananenrepublik sind. Wenn die Demokraten denken, dass es so einfach und so effektiv ist, die Wähler in den Vereinigten Staaten von Amerika zu beeinflussen, warum hat es dann ihre Partei nicht selbst besser gemacht? Mehrmals sagt uns die Anklage, dass die Online-Werbekampagne, angeführt von der schattenhaften Internet Research Agency of Russia, dazu bestimmt war, das amerikanische Volk zu spalten, und nicht die Wahl 2016 zu beeinflussen. Die Russen wollten angeblich eine "Spaltung" des amerikanischen Volkes herbeiführen, vor allem bei kontroversen Themen wie Einwanderung, Politik, Energiepolitik, Klimawandel und Rasse. "Die Anklage behauptet, dass die russischen Verschwörer Zwietracht in den Vereinigten Staaten fördern und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Demokratie untergraben wollen", sagte Rod J. Rosenstein, der stellvertretende Generalstaatsanwalt, der die Untersuchung beaufsichtigt. "Wir dürfen nicht zulassen, dass sie Erfolg haben." Stellen Sie sich vor, dass das amerikanische Volk, von dem wir alle wissen, dass es in glückseliger Harmonie und Brüderlichkeit lebt, ohne spürbaren Ärger oder Hass, sich spalten würde! Diese verdammten Russen! Nach der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten im November 2016 benutzten die Angeklagten "falsche US-Personen, um politische Kundgebungen in den USA zu organisieren und zu koordinieren, um den damaligen gewählten Präsidenten Trump zu unterstützen, während sie gleichzeitig andere falsche US-Personen zur Organisation und Koordinierung von politischen Kundgebungen in den USA benutzten, die gegen die Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahl 2016 protestierten". Die Anklageschrift besagt auch, dass Angeklagte in New York eine Demonstration organisiert haben, um "ihre Unterstützung für den designierten Präsidenten Donald Trump zu zeigen", die am oder um den 12. November 2016 stattfand. Gleichzeitig organisierten Angeklagte und ihre Mitverschwörer eine weitere Kundgebung in New York mit dem Titel "Trump is NOT my President". Ein Großteil der Anklage und der Nachrichtenberichte des vergangenen Jahres sind voll von solchen Widersprüchen, die den Eindruck erwecken, dass hinter den Ereignissen ein "Clickbait"-Schema (die Erreichung möglichst vieler Klicks auf bestimmte Links) steckte, bei dem bestimmte Personen aufgrund der Anzahl der Zugriffe auf eine bestimmte Website Geld verdienten. Das Mastermind hinter diesem Schema soll ein Russe namens Jewgeni Prigoschin von der oben genannten Internet Research Agency sein, die in der Anklage genannt wird. Die russische Operation begann vor vier Jahren, lange bevor Trump in das Präsidentschaftsrennen eintrat, eine Tatsache, die er schnell zu seiner Verteidigung aufgriff. "Russland startete seine Anti-US-Kampagne 2014, lange bevor ich ankündigte, dass ich für das Präsidentenamt kandidieren würde", schrieb er auf Twitter. "Die Wahlergebnisse wurden nicht beeinflusst. Die Trump-Kampagne hat nichts falsch gemacht - keine Absprachen!" Punkt 95 der Anklageschrift fasst das "click-bait"-Schema wie folgt zusammen: "Die Beklagten und ihre Mitverschwörer nutzten die Konten auch, um Geld von echten US-Personen zu erhalten, im Austausch für die Veröffentlichung von Werbeaktionen und Anzeigen auf den von der ORGANISATION kontrollierten Social Media-Seiten. Die Beklagten und ihre Mitverschwörer belasteten in der Regel bestimmte US-Händler und US-Sozialmedien-Websites zwischen 25 und 50 US-Dollar pro Einschaltung für Werbeinhalte auf ihren beliebten falschen US-Personenkonten, darunter 'Being Patriotic', 'Defend the 2nd' und 'Blacktivist'." Obwohl es keinen Zweifel daran gibt, dass der Kreml Trump gegenüber Clinton favorisiert hat, beruht der ganze Sturm des "russischen Einflusses" möglicherweise auf einem Missverständnis der kommerziellen Aktivitäten einer russischen Marketingfirma in amerikanischen sozialen Netzwerken.